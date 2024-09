Für LASK und Rapid geht es erst im Oktober europäisch weiter

Der SK Rapid eröffnet die neue Ligaphase der Fußball-Conference League bereits am Mittwoch, 2. Oktober, um 16.30 Uhr. Die Hütteldorfer sind dabei in der Türkei bei Istanbul Basaksehir zu Gast.

An die Türkei haben sie gute Erinnerungen, hatten sie doch in der 3. Quali-Runde der Europa League Trabzonspor ausgeschaltet.

Einen Tag (Donnerstag, 3. Oktober) später steigt der LASK in der Raiffeisen Arena gegen den schwedischen Club Djurgarden ins Geschehen ein. Die neue Champions League startet ja schon am 17. September, die Europa League dann am 25./26. September.

Die restlichen Partien absolvieren die beiden ÖFB-Vertreter allesamt am üblichen Donnerstag-Termin. Auf die Hütteldorfer wartet das vermeintlich schwierigste Spiel mit der Heimpartie gegen den FC Kopenhagen am 19. Dezember am Schluss.

Zuvor geht es gegen den FC Noah (24. Oktober/heim), FC Petrocub (7. November/auswärts), die Shamrock Rovers (28. November/heim) und Omonia Nikosia (12. Dezember/auswärts).

Für die Linzer folgt in der 2. Runde am 24. Oktober das Gastspiel bei Olimpija Ljubljana. Danach geht es gegen Cercle Brügge (7. November/heim), FK Borac (28. November/auswärts), Fiorentina (12. Dezember/auswärts) und Vikingur Reykjavik (19. Dezember/heim).

LASK

1. Runde (3. Oktober, 21.00 Uhr): Djurgarden (heim)

2. Runde (24. Oktober, 21.00 Uhr): Olimpija Ljubljana (auswärts)

3. Runde (7. November, 21.00 Uhr): Cercle Brügge (heim)

4. Runde (28. November, 18.45 Uhr): FK Borac (auswärts)

5. Runde (12. Dezember, 18.45 Uhr): Fiorentina (auswärts)

6. Runde (19. Dezember, 21.00 Uhr): Vikingur Reykjavik (heim)

SK Rapid

1. Runde (2. Oktober, 16.30 Uhr): Istanbul Basaksehir (auswärts)

2. Runde (24. Oktober, 18.45 Uhr): FC Noah (heim)

3. Runde (7. November, 18.45 Uhr): FC Petrocub (auswärts)

4. Runde (28. November, 21.00 Uhr): Shamrock Rovers (heim)

5. Runde (12. Dezember, 21.00 Uhr) Omonia Nikosia (auswärts)

6. Runde (19. Dezember, 21.00 Uhr): FC Kopenhagen (heim)