Für ÖFB-U19-Frauen lebt Chance auf U20-WM-Ticket wieder

Für Österreichs U19-Frauen-Fußball-Nationalteam könnte der Traum von der Teilnahme an der U20-WM 2024 in Kolumbien doch Realität werden. Die ÖFB-Auswahl hatte im Juli mit dem nicht geschafften EM-Halbfinal-Aufstieg das Ticket verpasst, könnte nun aber von einer Aufstockung des Teilnehmerfeldes von 16 auf 24 Teams profitieren. Ein fünfter europäischer WM-Starter wird im Duell zwischen Österreich und Island ermittelt. Die beiden Teams hatten in der Gruppe Rang drei belegt.

„Wir waren allesamt ein Stück weit sprachlos, weil wir natürlich nach der EM in Belgien mit dem Thema Weltmeisterschaft abgeschlossen hatten. Jetzt erhalten wir eine überragende, zweite Chance, einen weiteren Meilenstein für den österreichischen Frauenfußball zu setzen“, sagte U19-Teamchef Hannes Spilka. Noch nie war auf Frauen-Fußball-Ebene ein österreichisches Team bei einer WM vertreten. „Es liegt jetzt an uns, diese einmalige Chance wahrzunehmen und alles uns in der Macht liegende zu unternehmen, um das WM-Ticket doch noch zu lösen.“

Austragungsort und Anstoßzeit des Play-off-Spiels werden von der UEFA noch bestimmt. Europameister Spanien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande sind die restlichen europäischen WM-Teilnehmer bei dem Turnier, das zwischen 31. August und 22. September 2024 stattfinden wird.