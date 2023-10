Für Punkte braucht der LASK eine Steigerung

Wenn der LASK so spielt wie in Wolfsberg, brauchen die Kicker gar nicht in den Flieger steigen. Das dachten sich wohl viele Fans nach der 1:2-Niederlage bei der Generalprobe für die Europa-League-Partie am Donnerstag beim FC Toulouse.

Der nie um klare Worte verlegene Kapitän Robert Zulj sprach’s auch aus.„Ich stehe noch immer dazu“, betonte der 31-Jährige am Mittwoch vor dem Abflug nach Frankreich. Nachsatz: „Wir wissen, wenn wir eine Topleistung abrufen, dann bekommen wir dort unsere Chancen.“

Lesen Sie auch

Diese zu verwerten, wird die große Kunst sein. Auffallend: Im August war Zulj mit fünf Toren in Liga und Europacup die große Lebensversicherung des LASK, im September hatte der „Zehner“ Ladehemmung.

LASK-Duo fällt aus

Neben dem Angriff wird gegen den aktuell nur Elften der Ligue 1 die defensive Stabilität wichtig sein. „Die Favoritenrolle ist klar. Der Gegner ist sehr spielstark, hat eine sehr schnelle und gute Offensive“, erklärte LASK-Trainer Thomas Sageder.

Besonders aufpassen müsse man auf den 1,90 m großen Mittelstürmer Thijs Dallinga. Der 23-jährige Niederländer ist mit zwölf Mio. Euro der teuerste Kicker im Kader, heuer gelangen ihm aber erst zwei Tore. Felix Luckeneder wird gegen ihn nicht verteidigen können. Er fällt wie Rene Renner verletzungsbedingt weiter aus.

Die eigene Auswärtsschwäche mit nur einem Sieg in fünf Spielen (ohne Cup) sei intern. Ob zuhause oder auswärts dürfe keinen Unterschied machen. „Ich will das Thema nicht größer machen als es ist.“

Rugby-WM als Vorspiel

Apropos: Im Stadium Municipal von Toulouse werden übrigens auch Spiele der aktuell laufenden Rugy-Weltmeisterschaft ausgetragen. Wie sehr die bisherigen vier Partien den Rasen in Mitleidenschaft gezogen haben, ist nicht überliefert. Böse Zungen behaupten, dass das für den LASK kein Nachteil sein kann, denn schlechtes Geläuf sei dieser aus der eigenen Arena gewohnt…

So oder so — die Athletiker glauben an ihre Chance. „Wir haben in der Videoanlyse gesehen, dass sie (Toulous/Anm.) uns Räume im Umschalten anbieten werden und die gilt es denn zu nutzen.“