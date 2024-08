Fußball-Experten glauben an Titelverteidigung von Leverkusen

Nach elf Jahren hat Bayer 04 Leverkusen die Vorherrschaft von Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga beendet. Dem Premieren-Meistertitel will der Werksklub die Titelverteidigung folgen lassen, die in den vergangenen 41 Jahren nur Bayern und Dortmund gelungen ist. Die Sky-TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann trauen das Leverkusen zu und schätzen Bayer auch in der am Freitag beginnenden Saison am stärksten ein, und nicht Rekordmeister Bayern.

Leverkusen habe „klare Vorteile“ im Vergleich zu den Münchnern, dem BVB und anderen Teams, meinte Matthäus im „Sport Bild“-Interview. „Trainer Alonso ist fast zwei Jahre da. Die Mannschaft konnte beisammen gehalten und sinnvoll ergänzt werden“, es herrsche „Ruhe“ im Verein. „Leverkusen vor Bayern, Dortmund, Leipzig“, prognostizierte der 63-jährige Rekordnationalspieler. „Leipzig könnte, wie fast jedes Jahr, für eine Überraschung sorgen. Aber an Leverkusen führt normalerweise kein Weg vorbei.“

Ähnlich lautet die Einschätzung von Didi Hamann: „Die Bayern werden wieder alle Hände voll zu tun haben, dass sie Schritt halten mit Leverkusen. Leverkusen hat einen unheimlich dominanten Fußball gespielt, sie haben das Gerüst gehalten, das ist eine sehr gut funktionierende Maschine. Sie werden nicht wieder ungeschlagen durch die Saison gehen, aber die zu schlagende Mannschaft sind sie für mich.“

Während bei Bayer fast alles beim Alten geblieben ist, waren die Bayern am Transfermarkt aktiver und haben sich mit Joao Palhinha, Michael Olise und Hiroki Ito verstärkt und mit Vincent Kompany einen neuen Trainer geholt. Der Belgier war einst Mannschaftskollege von Hamann und „ein unheimlich akribischer Spieler, immer Führungsspieler, und er hat von den Besten (Anm.: Pep Guardiola und Roberto Mancini) gelernt. Aber es ist Neuland. Man muss schauen, ob er nach München passt, das haben andere versucht und nicht geschafft“.

Die Einkäufe bewertete Hamann positiv, nicht aber den Verkauf von Verteidiger Matthijs de Ligt an Manchester United. „Er ist ein Spieler, der Führungsqualitäten hat. De Ligt wäre der erste gewesen, wo ich sage, um den baue ich eine Abwehr“, meinte Hamann.

Einer der wenigen Lichtblicke in München war ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer. „Er hat sich zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt. Er kam als Ergänzungsspieler, hat sich in der Mannschaft, bei der es nicht wirklich funktioniert hat, vielleicht sogar zum wichtigsten Spieler entwickelt, das war herausragend“, so Hamann.

Sollten auch Dortmund und Leipzig in den Titelkampf eingreifen wollen, werden Österreichs Teamspieler Marcel Sabitzer (Dortmund), Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald (beide Leipzig) gefragt sein. „Wenn die Dortmunder in der Liga angreifen wollen, werden sie einen Sabitzer in der Form der vergangenen Saison brauchen“, ist Hamann überzeugt. Beim BVB hätte er auch Seiwald gut aufgehoben gesehen. „Er wäre für mich der perfekte Spieler für Dortmund gewesen. Ich bin ein großer Fan von ihm. Er ist ein Spieler, der muss für mich jede Woche spielen, und wenn nicht in Leipzig, dann wo anders“, erklärte Hamann.

In Wolfsburg hatte der Steirer Ralph Hasenhüttl den VfL im März übernommen und auf Platz zwölf geführt. Hasenhüttls wichtigste Aufgabe sei, „das Potenzial, das in der Mannschaft schlummert, wachzurütteln. Wolfsburg ist für mich eine spannende Geschichte. Wenn sie nach sechs Runden unter den ersten drei sind, würde es mich nicht wundern, und wenn sie unter den letzten drei sind, würde es mich auch nicht wundern“, meinte Hamann.

Hasenhüttl selbst schätzt Leverkusen erneut stärker als die Bayern ein. „Ich glaube, dass Bayer Leverkusen den Titel verteidigen wird. Die Mannschaft von Xabi Alonso bringt eine unglaubliche Power und Energie auf den Platz“, sagte Hasenhüttl der Deutschen Presse-Agentur.