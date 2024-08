Fußball in Oberösterreich boomt, wie diese Zahlen belegen

Fußball boomt hierzulande, wie der Verband (OÖFV) nun mit einer Aussendung untermauerte. „Aktuelle Kennzahlen dokumentieren die positive Entwicklung des Amateurfußballwesens in Oberösterreich“, heißt es darin einleitend.

Die Zahlen im Überblick

Die Anzahl der Aktiven, die in einem Meisterschaftsspiel zum Einsatz gekommen sind, ist binnen eines Jahres um 798 auf 42.562 gestiegen. Jene der Funktionäre um 326 auf 7.935. Zudem gibt es mit 5275 Trainern um 606 mehr als im Sommer 2023.

Erfreuliche Entwicklung

„Es ist erfreulich, dass sich die Erfolge von Initiativen wie Schule am Ball, Vereinscoaching, Trainerausbildung oder die Maßnahmen im Frauenfußball auch in Zahlen messen lassen. Der Verband schafft damit wertvolle Angebote zur Unterstützung, mit denen wir strategischen Zielen folgend eine Entwicklung einleiten und forcieren können“, betont OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer.

Entscheidend sei letztlich aber, was vor Ort in den 377 Vereinen passiert: „Und diese großartige Arbeit verleiht dem Amateurfußball in unserem Bundesland Flügel“, freut sich Götschhofer.

Finanzielle Unterstützung

Jene Vereine, die sich in wichtigen Bereichen besonders positiv in Szene setzen, werden dafür auch finanziell belohnt. Nachdem der OÖ. Fußballverband alle relevanten Daten der vergangenen Saison erhoben und anhand der vorgegebenen Parameter die Auswertungen für Anreizsystem, Fairnesspreis, Frauenentwicklungsförderung und E24-Bonussystem finalisiert hat, wurden in den letzten Wochen alle Subventionsempfänger informiert.

Mit insgesamt 7.000 Euro Förderung ist heuer die Union Nebelberg aus der 1. Klasse Nord der größte Profiteur. Summiert man die letzten drei Jahre, so hat die Union Gampern aus der 1. Klasse Mittewest mit 15.000 Euro am meisten Geld aus den OÖFV-Fördertöpfen erhalten.

100 Infrastrukturprojekte

Die diversen Parameter erstrecken sich von guter Nachwuchsarbeit und dem Ausbildungsgrad der Nachwuchstrainer über den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen bis hin zu Fairplay, dem Engagement im Frauenfußball oder dem Stellen von Hilfsschiedsrichtern.

Details zu den Kriterien der einzelnen Förderungen sind online unter www.ofv.at im Bereich Service Center/Förderungen zu finden. Zusätzlich subventioniert der OÖ FUSSBALLVERBAND jährlich im Schnitt knapp 100 Infrastrukturprojekte, weshalb an die Mitgliedsvereine auch 2024 wieder über eine Million Euro ausgeschüttet wird.