Fußball-Liga in puncto Unwetter-Gefahr in Warteposition

Die drohenden Unwetter in Österreich könnten am Wochenende auch den Spielplan der Fußball-Bundesliga durcheinanderwirbeln. Am Samstag und Sonntag stehen jeweils drei Partien auf dem Programm – ob sie planmäßig durchgeführt werden können, ist noch offen, zumindest waren aber bis Donnerstagmittag keine Spielverschiebungen absehbar. Wie die Liga der APA mitteilte, sei man in ständigem Kontakt mit den Clubs und diversen Wetterstationen.

Die Platz-Kommissionierungen durch den Schiedsrichter sind in der Regel für den Vormittag eines Spieltags angesetzt, könnten aber kurzfristig auf den Vortag vorverlegt werden. Seitens der Bundesliga wurde betont, die Letztentscheidung über die Austragung eines Spiels liege bei den lokalen Veranstaltungsbehörden. So könne es etwa sein, dass der Platz zwar bespielbar ist, das Match aber trotzdem abgesagt wird, weil aufgrund von Unwetter-Einsätzen keine Einsatzkräfte im und rund ums Stadion zur Verfügung stehen.