Fußball-Männerteam Österreichs Mannschaft des Jahres 2023

Die Fußball-Nationalmannschaft der Männer ist Österreichs Mannschaft des Jahres 2023. Das ÖFB-Team gewann die von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführte Wahl mit 761 Punkten und wurde bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala am Donnerstag in der Wiener Stadthalle mit dem NIKI ausgezeichnet. Platz zwei ging an das Formel-1-Weltmeisterteam Red Bull Racing (683) vor den Synchronschwimm-Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini Marina Alexandri (539).

Für die rot-weiß-rote Männerauswahl war es der fünfte Sieg, sie war bereits 1978, als erstmals eine Mannschaftswahl durchgeführt wurde, 1979, 1997 und 2015 erfolgreich. Zum siebenten Mal hintereinander ging die Trophäe an eine Fußball-Mannschaft, nachdem 2017 das Frauenteam und zuletzt fünfmal Red Bull Salzburg gewonnen hatte.

Lesen Sie auch

Die Auswahl von Ralf Rangnick ist im Jahr 2023 ungeschlagen und auf dem besten Weg, sich für die EURO 2024 in Deutschland zu qualifizieren.