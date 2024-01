Fußball-Teamchef Rangnick auf besonderen Missionen in Wels und Kitzbühel

Ralf Rangnick hat Österreichs Fußball-Nationalteam bekanntlich souverän zur EM-Endrunde 2024 in Deutschland geführt und damit eine echte Euphorie im Land ausgelöst. Denn die Nationalmannschaft macht unter seinem Coaching wieder Freude. Große Freude löste aber auch sein Besuch am Montag in der Firma Kellner & Kunz in Wels aus, denn dort sind rund 150 Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt, denen Rangnick Zeit, persönlich gewidmete Autogramme und Selfies sowie ganz viel Wertschätzung schenkte.

“Es gehört sich, dass man Dinge teilt und für Menschen da ist, denen es nicht so gut geht. Es gilt, Dinge mit Liebe und Hingabe zu machen und wenn möglich auch zu helfen”, erklärte Rangnick sein Motto. Aus diesem Grund hat er vor mittlerweile sechs Jahren, als er noch bei RB Leipzig engagiert war, die “Ralf Rangnick Stiftung” unter der Devise “Jedes Kind ist wertvoll” gegründet.

Die dem Deutschen sichtlich ein großes Anliegen ist, sehr gerne gewährt er diesbezüglich Einblicke. “Unser letztes Projekt war die Kinderoper ‘Ikarus und der Traum vom Fliehen'”. Ein Projekt im Sinne der Völkerverständigung und als Zeichen des Friedens: “Wir konnten jeweils 20 Kinder aus Deutschland, Russland und der Ukraine zur Teilnahme bewegen”, schilderte der ausgebildete Lehrer.

Der Besuch im Dienstleistungzentrum von Kellner & Kunz in Wels war da viel mehr als eine Pflicht: “Es ist bemerkenswert, was hier passiert. Das ist gelebte Integration, das sollte Vorbild für viele Firmen in Deutschland und Österreich sein”, betonte Rangnick. Er erfüllte jeden Autogramm- und Selfie-Wunsch geduldig, nahm sich auch Zeit für Small-Talk. “Behalte dir dein schönes Lächeln”, gab er einer Mitarbeiterin, die sich mit strahlendem Gesicht bedankte, mit auf den Weg.

“Mehr als Fußball von der Stange”

Natürlich waren aber auch die Nationalmannschaft und David Alaba ein Thema: “Die Menschen merken, dass sich eine Gruppe gefunden hat, die nicht nur das nächste Match gewinnen will, sondern die eine besondere Beziehung haben. Das ist mehr als nur Fußball von der Stange, wofür diese Mannschaft steht”, so Rangnick.

Dass es der EM in seiner Heimat Deutschland ob der Gegner Frankreich und Niederlande “nicht einfach wird”, ist Rangnick klar, aber der 65-Jährige meinte auch: Wir wollen es unseren Gegner so schwer wie möglich machen.” Und, wer ihn kennt, der weiß, dass dabei sein nicht alles ist.

Treffen mit David Alaba in Kitzbühel

Im Gegensatz zu David Alaba, für den Dabeisein ein großer Erfolg wäre. Ob er mit seinem Kapitän rechnet? “Das ist seriös derzeit nicht zu beantworten, eigentlich ist die Zeit zu kurz, aber ich traue ihm das Wunder schon zu.” Am Wochenende wird er sich persönlich von den Fortschritten, die Alaba nach dem Kreuzbanriss macht, überzeugen, beide treffen sich in Kitzbühel am Rande der Skirennen.

Die stehen für ihn am Wochenende neben seinem Kapitän auch im Zentrum des Interesses, VIP-Events will er meiden. “Ich schaue mir die Rennen an und ab Montag fahre ich auch selbst. Aber nicht nicht auf der geeisten Streif. Das geht sich nicht aus”, lächelte Rangnick.

Von Roland Korntner