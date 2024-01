Fußball-Zweitligist Ried startet die Jagd auf den GAK

Acht Punkte fehlen Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried nach 15 Runden auf Tabellenführer GAK. Der direkte Wiederaufstieg ist zwar keine Pflicht, doch vor dem Frühjahrs-Trainingsauftakt am Montagnachmittag hat man sich im Innviertel einen Spieltag rot unterstrichen: Runde 21 am 29. März. Dann nämlich kommen die Grazer zum derzeit Zweitplatzierten aus Ried.

„Wir müssen in den Runden bis dahin unseren Job machen und wollen dann den GAK schlagen“, gab Trainer Maximilian Senft die Marschrichtung vor. „Danach schauen wir, wie es tabellarisch ausschaut.“ Erst dann soll die konkrete Zielsetzung erfolgen. Neun Spiele sind nach dem direkten Duell noch zu absolvieren. Viel wird natürlich auch davon abhängen, ob der GAK noch einmal so eine Saisonhalbzeit wie im Herbst (37 aus 45 möglichen Punkten) spielen kann.

Trainingslager in Slowenien

Personell haben die Rieder mit der Verpflichtung von Offensivmann Ante Bajic jedenfalls ein Ausrufezeichen gesetzt, nun soll noch ein linker Außenverteidiger kommen. Den Feinschliff holen sich die „Wikinger“ von 21. bis 26. Jänner im Trainingslager in Catez (SLO). Insgesamt stehen bis zum Frühjahrs-Start am 16. Februar gegen den FAC sechs Testspiele auf dem Programm. Das erste am kommenden Freitag (12. Jänner, 16 Uhr) bei Regionalligist Wallern/St. Marienkirchen.

„Wir wollen Ante so schnell wie möglich integrieren sowie am Spielfeld und in der Teamentwicklung die nächsten Schritte machen“, betonte Senft. Beim Auftakt nicht mit dabei sind Kapitän Marcel Ziegl, Philipp Pomer und Matthias Gragger, die sich nach ihren Verletzungen weiterhin im Aufbau befinden. Wann vor allem die ersten beiden ins Mannschaftstraining zurückkehren können, ist noch offen.

Von Tobias Hörtenhuber

Vorbereitungsprogramm SV Ried

Freitag, 12. Jänner, 16.00 Uhr: Testspiel gegen Wallern in Wallern

Freitag, 19. Jänner, 13.00 Uhr: Testspiel gegen WSG Tirol im Klaus-Roitinger-Stadion

Freitag, 19. Jänner, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Bayern München II am Bayern Campus

Sonntag, 21. Jänner, bis Freitag, 26. Jänner: Trainingslager in der Terme Čatež in Slowenien

Freitag, 26. Jänner, 11.00 Uhr: Testspiel gegen NK Bravo (Slowenien, 1. Liga) in Čatež

Freitag, 2. Februar: Testspiel (Gegner offen)

Freitag, 9. Februar, 13.00 Uhr: Testspiel gegen Wacker Burghausen in Burghausen

Freitag, 9. Februar, 17.30 Uhr: Testspiel gegen Hertha Wels in der Innviertel ARENA