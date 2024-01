Gasser bei X-Games in Aspen nach heftigem Sturz Dritte

Für Snowboard-Doppelolympiasiegerin Anna Gasser hat der Big-Air-Bewerb bei den X-Games in Aspen nach einem heftigen Sturz auf Platz drei geendet. Die Kärntnerin stürzte beim prestigeträchtigen Freestyle-Event in Aspen (USA) beim Versuch eines dreifachen Rückwärtssaltos auf das Gesicht, musste erstversorgt werden, gab danach aber Entwarnung. „Soweit ist alles okay“”, teilte Gasser, die ihren letzten Versuch ausließ, via Verbandsaussendung mit.

Sie konnte sogar als Dritte (71 Punkte) hinter den Japanerinnen Kokomo Murase (94) und Reira Iwabuchi (75) vom Siegerpodest lächeln. Mit ihrer fünften X-Games-Medaille im Big Air zog Gasser mit Snowboard-Pionierin Barrett Christy gleich, insgesamt hält sie nun bei sieben X-Games-Medaillen (4 Gold/1 Silber/2 Bronze).

Im Herbst ihrer Karriere versucht Gasser nach wie vor, neue Maßstäbe zu setzen. Die inzwischen 32-Jährige hat als erste Frau einen zweifachen Rückwärtssalto sauber hingestellt, im November 2018 als erste einen Triple (dreifachen) gelandet und versuchte nun als erste in einem Wettkampf, zwei verschiedene Triple-Sprünge zu zeigen.