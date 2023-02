Geduld erbeten, aber Siege gefragt

Nach dem Frühjahrs-Auftakt ist vor dem zweiten OÖ-Derby in der Fußball-Bundesliga. Und vor dem Duell am Samstag im Innviertel könnte die Stimmung beim LASK und der SV Guntamatic Ried kaum unterschiedlicher sein.

Die Linzer spielten nach dem Cup-Sieg gegen Klagenfurt in Altach ein zweites Mal zu Null, was im Herbst in der Liga nur einmal gelungen war. Die neu gewonnene Stabilität in der Defensive und die Fähigkeit, eine Führung auch Heimspielen zu können, lässt auf die Top 3 hoffen.

Die größte Sorge der Fans sind daher derzeit die rosa Auswärts-Dressen und die Angst einer Umfärbung zugunsten eines Sponsors — gegen die in Altach im Übrigen künstlerisch kreativ protestiert wurde.

Ried so jung wie noch nie

Auch in Ried stand gegen Hartberg die Null, allerdings bekanntlich zum achten Mal in der Offensive (0:1). Dass der erst in Minute 83 eingewechselte Mittelstürmer Seifedin Chabbi unmittelbar nach dem Schlusspfiff wild schimpfend in die Katakomben abdampfte, spiegelte die Stimmungslage des neuen Tabellenschlusslichts wider.

Auf der PK nach der Niederlage bat Trainer Christian Heinle — wie schon im VOLKSBLATT-Gespräch vor dem Match — um Geduld. Doch der 37-Jährige weiß, dass die Unerfahrenheit des Teams am Ende nicht als Ausrede gilt. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Startelf gegen Hartberg mit durchschnittlich 23 Jahren und 62 Tagen die jüngste der Innviertler Bundesliga-Geschichte war.

Es zeigt vielmehr nur: Die beiden verletzten Führungsspieler Samuel Sahin-Radlinger und Marcel Ziegl fehlen an allen Ecken und Enden, auch wenn Ersatzkeeper Jonas Wendlinger noch der einzige Lichtblick war. Auch Philipp Pomer wurde schmerzlichst vermisst.

In Ried, wo seit Beginn der Meisterschaft immer wieder betont wird, dass es erst nach der Punkteteilung in der Qualirunde wirklich zählt, darf eines nicht vergessen werden: Selbstvertrauen holt sich ein Team mit Siegen — und dazu gibt es bis zur heißen Phase nur noch fünf Möglichkeiten, hoffentlich nicht zu wenige.

Eine Analyse von Tobias Hörtenhuber