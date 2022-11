„General“ dirigiert das Starensemble

Wirft man einen Blick auf die Kaderliste des amtierenden Weltmeisters, kommt man aus dem Staunen kaum heraus. Weltklassespieler von den besten Klubs der Welt reihen sich dicht aneinander.

Trotz der schwerwiegenden, verletzungsbedingten Ausfälle der Mittelfeldstrategen N´Golo Kante und Paul Pogba gibt es kaum eine Schwachstelle im Kader. Trainer Didier Deschamps, den man in seiner Heimat ehrfürchtig nur „General“ nennt, wird also vor jedem Spiel die Qual der Wahl haben.

Dass der Coach das aber tadellos handhaben kann, hat er 2018 in Russland eindrucksvoll bewiesen. Er weiß auch, wie es sich anfühlt, den Titel als Spieler zu holen. Was besonders in den Ansprachen vor den entscheidenden Spielen mit Sicherheit von Vorteil ist.

Ein weiterer wird sein, dass man mit dem Angriffsduo aus Kylian Mbappe und Karim Benzema über das beste des Turniers verfügt. Bei Letzterem zeigte Didier Deschamps Größe, holte den aktuellen Ballon d’Or-Gewinner im Vorfeld der EURO 2021 nach sechs Jahren Pause aufgrund einer nie gänzlich nachgewiesenen Erpressung eines ehemaligen Teamkollegen ins Team zurück. Für den 34-Jährigen, der durch die Nichtberücksichtigung den Titelgewinn vor vier Jahren verpasste, ist es die letzte Chance, mit seinem Heimatland die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Die Franzosen können sich eigentlich nur selbst schlagen. Dass man aber selbst diese „Kunst“ beherrscht, hat man beim EM-Turnier im letzten Sommer gezeigt. Allüren, Streitereien und Zerwürfnisse innerhalb des Starensembles sorgten für ein frühes Achtelfinal-Out gegen die Schweiz.

Etwas, das sich nicht wiederholen soll. Daran hängt auch die Zukunft des „Generals“. Zumindest laut der Aussage des Verbandspräsidenten Noel Le Graet, der dem Trainer unlängst in einem Interview in der französischen „L’Equipe“ die Rute ins Fenster stellte: „Unser Ziel ist zumindest das Halbfinale. Wenn wir es nicht erreichen, werden wir sehen.“