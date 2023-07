Genuss, das Privileg eines Helfers

Etwas müde von den Strapazen der Tour de France, aber auf jeden Fall mit einem Grinsen im Gesicht steht Lokalmatador Felix Großschartner am Mittwoch (19/live LT1) am Start des Welser Innenstadtkriteriums.

„Es steht der Spaß im Vordergrund, ich sehe viele bekannte Gesichter“, meinte der 29-jährige Rad-Profi, dem wie Topstar Felix Gall rund 10.000 Fans zujubeln werden.

Richtig gejubelt hätte Großschartner auch gerne bei der Tour de France, aber sein UEA-Kapitän Tadej Pogacar musste sich mit Rang zwei begnügen. „Jonas (Vingegaard) war einfach der Stärkere, das muss man anerkennen“, meinte der oberösterreichische Edelhelfer fair.

Lob vom Team

Dennoch „genoss“ der Marchtrenker die Frankreich-Schleife. „Die Aufgabe war lässig, das Team meinte, dass ich einen perfekten Job erledigt hätte.“ Und wie erlebte er den Einbruch Pogacars, der Kriterien in den Niederlanden und Belgien absagte, auf der 17. Etappe? „Es verbindet uns ja auch eine Freundschaft, da tut es einem selber weh — vor allem, weil er danach so enttäuscht war.“

Der Sieg seines „Chefs“ am vorletzten Tag sei dann ein cooler Abschluss gewesen. „Das Beste an der Tour waren die Moral und die Stimmung im Team, wir sind als Mannschaft gewachsen“, erklärte Großschartner, der als 23. sein bestes Tour-Ergebnis einfuhr — und das Privileg der stressigen Helfer-Arbeit so beschrieb: „Wenn der Job am Berg erledigt ist, kannst du locker fahren und die letzten Kilometer durch die Fans richtig genießen.“

Von Tobias Hörtenhuber