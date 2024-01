Gewagt: Ronaldo hält Saudi-Liga besser als Frankreichs Ligue 1

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hält die Liga in seiner Wahlheimat Saudi-Arabien mittlerweile für leistungsstärker als die französische Ligue 1. „Ich spiele seit einem Jahr da und ich weiß, worüber ich spreche. Ich denke, im Moment sind wir besser als die französische Liga“, sagte der 38-jährige Profi von Al-Nassr bei der Verleihung der Globe Soccer Awards am Freitag in Dubai.

In Frankreichs Topliga mit Serienmeister Paris Saint-Germain gebe es nur „zwei, drei Teams auf einem guten Level“, meinte der Portugiese, „in Saudi-Arabien ist mehr Wettkampf“. Schritt für Schritt werde sich die Saudi Pro League zu einer der drei, vier besten Ligen der Welt entwickeln, prophezeite der frühere Stürmerstar der europäischen Topclubs Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin.

Lesen Sie auch

Im vergangenen Sommer hatten saudische Clubs mit viel Geld eine Transfer-Offensive gestartet und einige bekannte Spieler und Trainer ins Land gelockt. Einige Profis wie der Engländer Jordan Henderson (seit kurzem bei Ajax Amsterdam) haben Saudi-Arabien aber bereits wieder verlassen.

„Es war ein guter Wechsel“

Seinen eigenen Wechsel vor einem Jahr ins Königreich Saudi-Arabien, das aufgrund der Menschenrechtssituation in der Kritik steht, bereut Ronaldo nicht. „Ich denke, es war ein guter Wechsel. Ich fühle mich so glücklich“, sagte Ronaldo. Er habe gemessen an der Anzahl der Tore „junge Löwen“ wie Erling Haaland von Champions-League-Gewinner Manchester City geschlagen, „darauf bin ich stolz“.

Er wolle auch bei einem möglichen Wandel in Saudi-Arabien mithelfen, wie Ronaldo auf dem Podium erzählte. „Ich bin fähig, das zu tun. Ich bin nicht arrogant, aber ich habe schon vor einem Jahr gesagt: Die Dinge ändern sich, die Welt ändert sich, der Fußball ändert sich, die Regeln ändern sich, alles ändert sich.“

Die Frage nach dem möglichen Zeitpunkt seines Karriereendes beantwortete Ronaldo mit einem Scherz: „Es wird bald sein, und mit bald meine ich in zehn Jahren.“ Dann fügte er ernsthaft an: „Ich weiß es nicht.“