„Gibt Erfolgen noch mehr Wichtigkeit“

„Ich freue mich, neue Gesichter und Bekannte aus anderen Sportarten, von den Medien oder der Politik zu sehen“, ist für Wasserski-Ass Nicola Kuhn (23) die Abschluss-Gala beim TopTalent ein absoluter Pflichttermin.

2016 durfte die zweifache EM-Bronzemedaillengewinnerin über den Sieg bei der Nachwuchssportler-Wahl jubeln, vier Jahre später zog ihr Bruder Dominic nach. Heuer wird das VOLKSBLATT-TopTalent — zusammen mit den Partnern VKB-Bank, Life Radio, LT1 OÖ, Energie AG und dem Sportland OÖ — bereits zum 29. Mal gesucht.

Lesen Sie auch

„Gab mir Sicherheit“

„Vor meinem ersten TV-Interview war ich so nervös und ich stotterte nur, doch das viele Üben in der TopTalent-Zeit gab mir Sicherheit und Leichtigkeit. Ich habe gelernt, wie ich mich präsentiere und in so einer Situation verhalte“, erklärte Nici und ihr jüngerer Bruder pflichtete ihr bei.

„Bei mir war es genauso. Mir fällt es heute auch schon viel leichter“, betonte der vierfache Staatsmeister, der im August seine Wasserski-Zelte in den USA aufschlug. Er erhielt ein Stipendium am College in Louisiana.

Auch ohne diese erste große Bühne, vermuten die erfolgreichen Linzer Geschwister, hätten sich ihre sportlichen Erfolge eingestellt, jedoch wären die Rahmenbedingungen andere gewesen.

„Plötzlich kennt jeder deinen Namen, dein Gesicht und unser Sport ist bekannter geworden. Das gibt den Erfolgen noch mehr Wichtigkeit, weil die Leute wissen, wie hart wir täglich arbeiten und dass man Wasserski auch professionell betreiben kann“, veranschaulichte Nici mit einem Schmunzeln.

„Jeder wurde angerufen“

Bei ihren Siegen lukrierten die beiden Spitzenathleten eine enorme Menge an Stimmen. Ihr Geheimnis: „Die Familie war da die treibende Kraft. Denselben Spaß und Ehrgeiz, den wir beim Sport haben, entwickelten sie beim Voting. Es wurden jeder angerufen und mobilisiert“, erinnert sich die 13-fache nationale Titelträgerin lachend an ihren medialen Karriere-Startschuss bei der TopTalent-Wahl zurück.