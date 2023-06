Glasner gönnt sich eine Auszeit

Locker und entspannt, so präsentierte sich Oliver Glasner am Samstag bei der großen Feier anlässlich 25 Jahre Cupsieg SV Ried (siehe auch Seite 5) in Weibern und er plauderte dabei in lockerer Runde und mit dem VOLKSBLATT über eben diesen Triumph, die Gegenwart und Zukunft. Der 48-jährige Oberösterreicher über …

… den Cupsieg von 1998:

„Er hat mich geprägt, für solche Momente spielt man Fußball. Die Freude, die Emotionen und die Begeisterung bleiben hängen.“

… die Jubiläumsparty:

„Das ist das Schönste an diesem Cupsieg, dass sich heute alle die Zeit nehmen, hier zusammen zu kommen.“

… den damaligen Trainer Klaus Roitinger:

„Er war eine sehr prägende Figur in meiner Karriere, er hatte ein feines Gespür dafür, was die Mannschaft braucht und hat alles gewusst, was vorgeht. Er hat mich 1992 zu Ried geholt, war sieben Jahre mein Trainer und ich habe ganz viel von Klaus mitgenommen. Wir haben damals schon viel über Taktik geredet.“

… die Dimensionen im deutschen Fußball:

„Frankfurt hat allein im Fußball 600 Angestellte, das zeigt den enormen Stellenwert.“

… den Abschied von der Eintracht:

„Es war natürlich noch einmal emotional, gerade auch die Verabschiedung von den Mitarbeitern, mit denen wir ein sehr gutes Verhältnis hatten.“

… seine Zukunft:

„Mein nächster Arbeitgeber wird ab 1. Juli erstmals das AMS sein. Ich habe, seit ich 18 war, immer im Fußball gearbeitet und will jetzt ein paar Monate Pause machen. Ich genieße es gerade, dass ich mir nicht schon wieder viele Gedanken über die nächste Saison machen muss. Saisonstart bei der Eintracht wäre ja der 10. Juli gewesen. “

… die letzten Tage:

„Ich habe Golf gespielt, Tennis gespielt, war bei der Nationalmannschaft, habe Zeit mit meiner Familie verbracht. “

Von Roland Korntner