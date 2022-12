Gmunden behielt erneut die Derby-Oberhand

Auch das zweite Basketball-Derby in dieser Saison ging an die OCS Swans Gmunden. Zwar nicht ganz so deutlich wie im Hinspiel, der 98:87-Auswärtserfolg gegen die Raiffeisen Flyers Wels war aber erneut verdient. Den Grundstein legten die Traunseestädter dafür vor allem im zweiten Abschnitt.

Wie erwartet versuchten die Welser, mit aggressivem Basketball dagegenzuhalten, was aber speziell zu Beginn in zahlreiche Freiwürfe für die Gäste mündete. Nach zwei Vierteln lagen die Schwäne in dieser Wertung mit 26:14 Versuchen (am Ende waren es 42) voran, in Punkten führten sie zur Pause mit 57:44. Einen Vorsprung, den Gmunden nicht mehr aus der Hand gab, was auch an der deutlich besseren Dreierquote lag.

Obwohl die Welser gegen Ende noch einmal näher kamen, reichte es für den siebenten Pflichtspielsieg der Swans in Serie. Damit behauptete Gmunden den dritten Tabellenrang und liegt nun zwei Zähler vor dem Stadtrivalen, der auch ein Spiel mehr ausgetragen hat.