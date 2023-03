Gmunden im Derby unter Zugzwang

Verlieren verboten — heißt es für die Swans Gmunden im vierten OÖ-Derby der Saison am Samstag (17.30) bei den Flyers Wels. Nur mit einem Sieg bleiben die „Schwäne“ im Rennen um Rang eins der Superliga-Platzierungsrunde.

„Wir haben es noch immer in der eigenen Hand. Gewinnen wir die letzten vier Spiele, dann gehen wir als Erster in die Play-offs. Das ist unser Ziel“, will Gmunden-Kapitän Daniel Friedrich die unnötige Oberwart-Pleite schnellstmöglich vergessen.

Stärke wieder finden

Für einen Derby-Sieg müssen die Swans aber vor allem wieder zu ihrer Defensiv-Stärke finden und haarsträubende Fehler vermeiden.

Doch auch den vierplatzierten Welsern (18 Punkte) würde ein voller Erfolg gut stehen, ist der Kampf um Rang drei und damit den Heimvorteil im Viertelfinale mit Oberwart (19) und St. Pölten (17) so eng wie nie.

Trainer Sebastian Waser versuchte aber Druck von seinem Team zu nehmen. „Natürlich wären die Bonuspunkte schön, aber die drei wichtigen Spiele für uns kommen noch.“ Dennoch haben die Flyers neben 24 Stunden mehr Regeneration auch noch einen zweiten Vorteil — eine ausverkaufte Raiffeisen Arena.

Von Daniel Gruber und Tobias Hörtenhuber