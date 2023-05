Gmunden zum sechsten Mal Männer-Meister

Die Swans Gmunden sind zum sechsten Mal österreichischer Basketballmeister der Männer und haben erstmals auch das „Triple“ geholt. Sie gewannen am Montagabend das vierte Spiel im „Best-of-five“-Finale der Superliga (BSL) bei Titelverteidiger BC Vienna 83:79 (37:32). Die Serie ging daher mit 3:1 an die Oberösterreicher.

Die Saison hat so geendet, wie sie vor exakt acht Monaten auch begonnen hatte. Am 29. September vergangenen Jahres holten die Swans mit 95:92 bei den Wienern den Supercup. Auf den Cupsieg Mitte Jänner (73:67 gegen UBSC Graz) folgte zum Ausklang des Pfingstwochenendes mit der Meisterschaft der totale Triumph für das Team von Coach Anton Mirolybov.

Im Hallmann Dome in Wien-Favoriten legte Gmunden gewaltig los und führte nach fünf Minuten 18:5. Die Gastgeber brauchten, um ins Spiel zu finden, waren aber spätestens mit ihrer ersten Führung (27:26, 16.) wieder voll dabei. Bei den Swans lief vorübergehend aus der Distanz gar nichts. Zur Pause lagen die von etwa 300 mitgereisten Fans unter den mehr als 1.000 Zuschauern angefeuerten Gäste dennoch voran.

Mit offenem Visier ging es in die zweite Spielhälfte. Die Partie war völlig offen. Nach 30 Minuten führte der Titelverteidiger 58:55. Das Blatt sollte sich jedoch noch einmal wenden. Daniel Friedrich erzielte acht Punkte in Folge für die Swans und erkämpfte sich in der Defensive einen Ball. 1:07 vor Schluss lagen die Gäste nach weiteren Treffern von Urald King und Dominic Green 76:71 voran. Diesen Vorsprung ließ sich Gmunden nicht mehr nehmen und machte an der Freiwurflinie alles klar. .

2010 hatten die Swans ebenfalls alle drei möglichen Pokale hintereinander eingeheimst. Damals gewannen sie Cup, Meisterschaft und Supercup allerdings im Kalenderjahr und nicht in einer Saison.