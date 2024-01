Goggia führt in unterbrochener Cortina-Abfahrt

Sofia Goggia führt in der aktuell wegen Windböen unterbrochenen zweiten Abfahrt von Cortina d’Ampezzo. Vortagessiegerin Stephanie Venier lag am Samstag nach 17 Läuferinnen als Dritte (+0,27 Sek.) – zeitgleich mit der Schweizerin Lara Gut-Behrami – erneut auf Podestkurs. Zweite war die Französin Laura Gauche (+0,15). Cornelia Hütter rangierte drei Zehntel zurück auf Platz fünf. Um 12.15 Uhr wurde der nächste Versuch unternommen, das Rennen fortzuführen.

Einige der am Freitag Gestürzten standen nicht am Start. Darunter Mikaela Shiffrin, die verkündete, das weitere Wochenende in den Dolomiten und den folgenden Riesentorlauf am Kronplatz auslassen zu müssen. Auch die Schweizerinnen Corinne Suter (Kreuzbandriss) und Michelle Gisin sowie die Österreicherinnen Sabrina Maier (Beckenprellung) und Michaela Heider (Verzicht) fehlten.

Der Sprung in der Delta-Kurve sorgte erneut für Probleme. Die US-Amerikanerin Isabella Wright stürzte heftig und wurde danach mit einem Verband im Ziel gesichtet. An anderer Stelle schwang Joana Hählen unter Schmerzen ab. Die Schweizerin bekam nach einem verunglückten Sprung bei der Landung viel Druck auf das linke Knie. Die Szene erinnerte frappant an den Unfallhergang von Suter am Vortag.