Gogl-Walli bei WM in 400-m-Halbfinale eingezogen

Susanne Gogl-Walli ist am Sonntag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest in ihrem Vorlauf über 400 m Vierte geworden und letztlich als 15. sicher in das Halbfinale der Top 24 aufgestiegen. Da nur die ersten drei direkt weiterkamen, musste die Oberösterreicherin alle Vorläufe abwarten. Mit ihren 51,00 Sek. blieb sie nicht viel über ihrer persönlichen Bestleistung von 50,87 – für die frühe Startzeit eine beachtliche Leistung.

„Ich bin megazufrieden, die Zeit freut mich extrem, es ist ganz knapp an der Bestleistung“, sagte Gogl-Walli. „Ich habe probiert, gut wegzulaufen und es dann ein bissi lockerer zu nehmen. Dass ich nicht überpace und dann hintenraus noch die Körner habe. Es war ein sehr guter Lauf.“ Schnellste war Marileidy Paulino (DOM) in 49,90. Die Vorschlussrunde ist für Montagabend angesetzt.

