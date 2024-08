Grabher-Bezwingerin Ruse besiegt bei US Open auch Krejcikova

Der Erfolgslauf von Elena-Gabriela Ruse bei den Tennis-US-Open geht weiter. Die 26-jährige Rumänin warf am Mittwoch mit Barbora Krejcikova in der 2. Runde die Nummer acht des Grand-Slam-Turniers aus dem Bewerb. Die Weltranglisten-122. setzte sich gegen die tschechische Wimbledon-Siegerin auf dem Grandstand in 1:45 Stunden mit 6:4,7:5 durch. Zuvor hatte Ruse nach drei Quali-Hürden in der Auftaktrunde Österreichs einzige Starterin Julia Grabher mit 6:2,6:4 bezwungen.

Als nächste Gegnerin wartet die auf Position 26 eingestufte Spanierin Paula Badosa, die beim 6:3,7:5 gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend ebenfalls ohne Satzverlust blieb. 215.000 Dollar an Preisgeld hat Ruse schon sicher. Das ist fast so viel, wie sie bisher im ganzen Jahr eingespielt hat.

Lesen Sie auch