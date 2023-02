Graz und Fehervar gewinnen erste ICE-Pre-Play-off-Spiele

Die Graz99ers und Fehervar sind mit Siegen in die Pre-Play-offs der ICE Hockey League gestartet. Die Steirer gewannen am Dienstag bei den höher gesetzten Black Wings in Linz Spiel eins der „best of three“-Serie mit 4:2 (0:2,3:0,1:0). Fehervar besiegte daheim Asiago mit 4:0 (1:0,2:0,1:0). Die Grazer können sich nun am Freitag (19.30 Uhr) daheim das Viertelfinal-Ticket sichern, die Ungarn müssen nach Italien. Ein allfälliges drittes Spiel würde am Sonntag stattfinden.

Shawn St-Amant brachte die Black Wings, die Pickrecht hatten und Graz auswählten, im ersten Drittel per Doppelpack (10.,18.) verdient in Führung. Die Gegnerwahl könnte jedoch nach hinten losgegangen sein, denn den Zwei-Tore-Vorsprung verspielten die Oberösterreicher leichtfertig im Mittelabschnitt. Gustav Bouramman in Überzahl (32.), Sam Antonitsch (38.) und Andrew Yogan 15 Sekunden vor der Sirene (40.) drehten die Partie binnen acht Minuten zugunsten der Steirer, die sich erst in der Schlussrunde des Grunddurchgangs den letzten Spot im Pre-Play-off gesichert hatten.

Im Schlussdrittel machte Daniel Woger mit dem vierten Grazer Treffer (47.) alles klar. Die 99ers verließen damit zum fünften Mal in Folge das Linzer Eis als Sieger. Die letzte Pflichtspielniederlage in der Stahlstadt liegt schon mehr als zwei Jahre zurück. Von nunmehr fünf Saison-Duellen haben die 99ers vier gewonnen.

In Szekesfehervar verbuchten die Gastgeber einen ungefährdeten Heimerfolg. Brett Findlay (9.), Janos Hari (23.), Istvan Bartalis (38.) und Akos Mihaly per Empty-Net-Treffer (58.) schossen den Vorjahres-ICE-Finalisten zum Sieg gegen Asiago.