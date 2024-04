Größe des Euro Public Viewing in Wels in neuer Dimension

Während wie berichtet in Linz die Stadt kein eigenes Public Viewing organisieren wird, kündigt man in Wels das bisher größte Public Viewing der Stadt und das größte Public Viewing in Oberösterreich an.

Ab 14. Juni werden alle Spiele live am Minoritenplatz zu sehen sein – zusätzlich wird zu den Österreich-Spielen der gesamte Stadtplatz sich in eine Fanmeile verwandeln, gibt man sich in Wels bereits jetzt gut gerüstet. Außerdem übertragen mehr als 20 Gastronomen die Fußball Europameisterschaft mit über 3.000 Sitzplätzen und vielen Aktionen in ihren Betrieben und Gastgärten, so die Ankündigung.

Man erwartet großen Andrang: „Da neben Österreich und den vielen Nachbarländern auch viele Länder mit hohen Nationenanteil der Welser Bevölkerung mit dabei sind, werden auch bei den Spielen mit Kroatien, Türkei, Serbien, Ungarn, Rumänien und Albanien mit vielen Zusehern zu rechnen sein“, ist man in Wels schon in Party-Stimmung.

Mindestens drei Österreich-Spiele mit Freibier-Chance

Österreichs Vorrunden-Spiele sind übrigens am 17. (Frankreich), 21. (Polen) und 25. Juni (Niederlande). Zu den Österreich-Spieltagen wird eine zusätzliche LED-Wand am Stadtplatz errichtet und das Public Viewing Gelände ausgebaut. Von der Traungasse bis zum Minoritenplatz wird eine Funarea eingerichtet, bei der man bei Torwandschießen und Fußballdart viele Preise gewinnen kann.

Neben vielen Gewinnspielen vor Ort sponsert auch Budweiser für jedes erzielte Tor der Nationalmannschaft ein 50 Liter Fass Bier. Alle Zuseher dürfen sich auf ein frisch gezapftes Bier freuen, bis das Fass geleert ist.

Aber auch die Wirte in Wels bieten Fußball-Erfahrung. 20 Wirte mit über 4.000 Sitzplätzen rüsten sich für die die Fußball EM und haben viele Aktionen zu bieten.

Alle Infos über die teilnehmenden Wirte und das Public Viewing findet man auf www.wels.at/publicviewing

Sandburg mit Euro-Area in Linz

In Linz wird Euro-Stimmung neben in Bars vor allem wohl in der Sandburg an der Donaulände aufkommen. Auch hier geht es mit dem Public Viewing am 14. Juni los – bis zum Finale ein Monat später. „Alles ist online buchbar mit 400 Sitzplätzen und zwei komfortablen VIP-Tribünen inklusive Drinks und Beachfood“, so Sandburg-Mastermind Karl Weixelbaumer im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Geboten wird einiges. Von Beachfood des langjährigen langjährigen Partners Ängus bis hin zu spannenden Sponsoren-Auftritten mit Erlebnischarakter soll für Begleitprogramm gesorgt sein. „An spielfreien Tagen lassen wir die Leinwand natürlich auch nicht ungenutzt, FIFA Turnier und Mario Kart Challenge inklusive“, so Weixelbaumer.

Von Christoph Steiner