Großer OÖ-Fanansturm auf Thiem

Tennis: Österreichs Nummer eins holt sich in Mauthausen Matchpraxis

Am Freitagabend präsentierte Dominic Thiem mit „Thiem View“ seine eigene Sonnenbrillen-Kollektion, ab Dienstag sollte Österreichs Tennis-Nummer eins dann beim ATP-100-Challenger in Mauthausen den Durchblick haben.

„Wir sind das ganze Jahr so viel unterwegs, daher genieße ich jede Minute in der Heimat und freue mich, dass ich endlich wieder in Österreich aufschlagen kann“, ist die Vorfreude beim US-Open-Champion von 2020 genauso groß wie die Erwartungshaltung.

Für den 29-jährigen Niederösterreicher ist das OÖ-Event eine Standortbestimmung für die French Open. „Ich brauche viel Matchpraxis. Jetzt heißt es, mehrere Spiele hintereinander zu bekommen.“

Nur mehr Restkarten

In Mauthausen steht bereits die gesamte Infrastruktur, wie Tribünen, TV-Turm oder der VIP-Bereich. „Wir sind bestens gerüstet“, bestätigte Andreas Pilsl, Sportlicher Leiter der Union Mauthausen.

Die Veranstalter dürfen sich auch über einen gewaltigen Fanansturm freuen, ist die Turnierwoche bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Selbst die kurzfristige Absage von Gael Monfils trübte die Stimmung nicht. „Wir wollen den Österreichern eine Chance geben sich in der Weltspitze zu etablieren“, betonte Pilsl, der sich im Hauptbewerb zumindest über ein rot-weiß-rotes Sextett freuen darf.

Neben den Fixstartern Thiem, Dennis Novak, Sebastian Ofner und Filip Misolic wurden Lukas Neumayer sowie Sandro Kopp mit einer Wildcard ausgestattet.

Von Daniel Gruber