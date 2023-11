Gruber gibt die Präsidentschaft ab

Siegmund Gruber räumt beim Fußball-Bundesligsten LASK den Präsidentensessel und tauscht ihn gegen einen in der Geschäftsführung ein. Künftig fungiert der 49-Jährige als CEO des Klubs. Dies wurde im Rahmen einer Generalversammlung beschlossen. Die Geschäftsführung besteht weiters – wie bereits bisher – im Bereich Finanzen aus Hans-Jürgen Jandrasits sowie Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic. Das Präsidentenamt übernimmt der bisherige Vize Christoph Königslehner.

Rekordergebnis erwartet

„Siegmund Gruber hat als Präsident stets alles für den LASK gegeben und wird dies auch als CEO so fortsetzen“, erklärt der Neo-Präsident und ergänzte: „Das wird auch notwendig sein, weil ich jenen Arbeitseinsatz, den Siegmund in den vergangenen zehn Jahren aufgebracht hat, aus familiären und beruflichen Gründen so nicht leisten könnte.“ Wirtschaftlich steuert der LASK auf ein sehr gutes Ergebnis zu. Das Jahr 2023/24 wird laut Planungsrechnung mit einem zu erwartenden Rekordumsatz und damit dem besten Jahresergebnis der Geschichte abgeschlossen werden. Im Geschäftsjahr 2022/23 hat man einen Umsatz von 26,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Das erstmals seit acht Jahren negative Ergebnis von 3,7 Millionen Euro in der abgelaufenen Saison resultiert aus der erst im Februar 2023 statt wie ursprünglich geplant im Juli 2022 bezugsfertigen Raiffeisen Arena. Das Eigenkapital beträgt 30,4 Millionen Euro.

