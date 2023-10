Gugl-Meeting wackelt

Nach dem Mega-Flop zu Jahresbeginn unter alter Organisation wollte die neue Führung des oberösterreichischen Leichtathletikverbandes dem traditionellen Gugl-Indoor-Meeting wieder zu altem Glanz verhelfen. Und das mit großen Ambitionen.

OÖLV-Vize Gerhard Zallinger arbeitete mit Hochdruck daran, ein angemessenes Budget aufzustellen um den heimischen Top-Athleten eine entsprechende Bühne bieten zu können. Daraus wird nun aber aller Voraussicht nach nichts. Das Problem liegt aber nicht in der Organisation, sondern bei der Infrastruktur.

Keine Punkte für Ranking

Die Zertifizierung der Laufbahn in der Halle am Froschberg für internationale Veranstaltungen läuft mit Ende des Jahres aus. Somit kann kein Meeting der Kategorien A, B oder C stattfinden.

Weil die Athleten aber nur in diesen Kategorien Punkte für das World-Ranking und damit in weiterer Folge für Großereignisse wie etwa Olympia 2024 in Paris erhalten, hängt die Austragung nun am seidenen Faden. „Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen“, erklärte Zallinger und ergänzte: „Wir haben aber keinen Stress. Wir wollen in Zukunft einfach ein tolles Meeting ausrichten.“

Von Christian Baumberger