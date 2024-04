Guntamatic heizt Fußballklub SV Ried auch zukünftig ein

Gemeinsam in die erste Liga wollen die Sportvereinigung und ihr Hauptsponsor

Guntamatic, oberösterreichischer Qualitätshersteller für Pellet- und Hybridwärmepumpen- und Holzheizungen, wird auch in der kommenden Saison die SV Ried als Hauptsponsor unterstützen. Das gemeinsame Ziel ist klar definiert: der Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga.

„Guntamatic ist seit 2016 Hauptsponsor der SV Ried und hat uns in dieser Zeit unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit immer die Treue gehalten“, betonte SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

„Diese Partnerschaft geht weit über eine normale Sponsorenbeziehung hinaus. Die Belegschaft von Guntamatic mit Geschäftsführer Günther Huemer an der Spitze ist mit unserem Verein und dem gesamten Team der SV Guntamatic Ried eng verbunden. Es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem gemeinsamen großen Ziel, die SV Guntamatic Ried wieder in die oberste Liga zu bringen.“

„Wir merken, dass sich immer mehr Menschen aus dem Inn- und Hausruckviertel für unsere sparsamen und langlebigen Holz- und Pelletheizungen entscheiden. In diesem Sinn möchten wir etwas zurückgeben und mit unserem Einsatz bei der SV Guntamatic Ried auch die Region tatkräftig unterstützen“, erklärte Günther Huemer, Geschäftsführer der Guntamatic Heiztechnik GmbH.

“Es freut uns sehr, dass die Wikinger unser Logo mit Stolz tragen und auch die Fans in besonderer Verbundenheit hinter ihrem Hauptsponsor stehen. Aus diesen Gründen kämpfen wir gerne weiterhin gemeinsam um den Wiederaufstieg in die erste österreichische Bundeslig”, so Huemer.

Guntamatic heizt ein

Guntamatic, gegründet 1963, gilt als der Qualitätshersteller von Pellet-, Stückholz-, Hybrid- und Hackschnitzelheizungen in Europa. Die Produkte von Guntamatic zeichnen sich durch äußerste Zuverlässigkeit und höchste Wirtschaftlichkeit aus.

Mit 18 Innovationspreisen in den vergangenen Jahren zählen die Oberösterreicher auch als Innovationsschmiede der besonders starken österreichischen Biomassebranche. Mit der neuesten Entwicklung Biochar (Innovationspreis 2023) schaffte es das Unternehmen, weltweit erstmals eine leistbare und wirtschaftliche „CO2 Minus Heizung“ auf den Markt zu bringen.

Guntamatic, mit Hauptsitz in Peuerbach, ist mit mehr als 120 Vertriebs- und Servicestützpunkten in 26 Ländern europaweit präsent.