„Guter Abschluss“ vor Bescherung

„Jetzt wollen wir natürlich einen guten Abschluss, bevor es in die kurze Weihnachtspause geht“, gab Verteidiger Daine Todd die Marschrichtung für das heutige Eishockey-Liga-Heimspiel (19.15) gegen Laibach vor. Nach einem intensiven Wochenende in Italien — Niederlage in Bozen, Sieg gegen Asiago — können die Steinbach Black Wings Linz nun wieder auf die Nationalteam-Rückkerer Michael Haga (Norwegen), Niklas Bretschneider und Jakob Mitsch (beide Österreich) bauen — Julian Pusnik und Dennis Sticha fehlten im Abschlusstraining. „Wir sind wieder dichter bestückt“, kann der Linzer Headcoach Philipp Lukas zumindest etwas durchatmen und forderte: „Wir müssen alles an Energie aufbringen, was in uns steckt.“

Weiterhin verzichten muss Lukas jedoch auf Raphael Wolf (Oberkörperverletzung) sowie das U20-Duo Patrick Söllinger (Bild) — frischgebackener ICE Young Star des Monats November — und Lorenz Lindner, das bei der Junioren-WM in Kanada weilt.

Guten Zweck unterstützen

Das Kochbuch mit den Lieblingsrezepten der Linzer Cracks ist für 28 Euro im Haupteingangsbereich erhältlich und unterstützt damit einen guten Zweck. Ein Teil der Erlöse kommt den Herzkindern Österreich zugute.