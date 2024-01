Haaland steht vor Comeback, FC Liverpool ohne Salah

Erling Haaland steht nach fast zweimonatiger Verletzungspause vor der Rückkehr in den Kader von Manchester City. Trainer Pep Guardiola kündigte am Dienstag an, dass der 23-jährige Norweger für das englische Fußball-Premier-League-Heimspiel am Mittwoch gegen Burnley wieder zur Verfügung steht. Der Torjäger war zuletzt wegen einer Fußverletzung ausgefallen, seine bisher letzte Partie bestritt der Ex-Salzburger am 6. Dezember gegen Aston Villa.

„Erling ist ein wichtiger Spieler für uns. Zwei Monate raus, aber er fühlt sich gut. Wir haben noch Training, aber voraussichtlich wird er morgen bei uns sein“, sagte Guardiola. „Die wichtigste Nachricht ist, dass fast die gesamte Mannschaft fit ist“, fügte er hinzu.

Auch Manuel Akanji ist nach seiner Verletzungspause wieder fit. Derzeit ist der Titelverteidiger mit fünf Punkten Rückstand Zweiter hinter Liverpool mit dem scheidenden Coach Jürgen Klopp. Liverpool hat schon ein Spiel mehr absolviert.

Salah fehlt mindestens zwei Spiele

Der Tabellenführer empfängt am Mittwoch Chelsea. Liverpool muss dabei Stürmerstar Mohamed Salah, mit 14 Treffern gemeinsam mit Haaland an der Spitze der Torschützenliste, vorgeben.

Der Ägypter war mit einer Muskelverletzung vom Afrika Cup zurückgekehrt und wird laut Klopp zumindest noch zwei Spiele pausieren. „Er ist verletzt und eine Muskelverletzung braucht Zeit. Wir drängen nicht“, erklärte Klopp. Salah wird damit auch im Schlagerspiel am Sonntag in London gegen Arsenal fehlen.

Für den Deutschen ist es das erste Ligaspiel nach seiner Ankündigung, sich am Saisonende von Liverpool zu verabschieden. Chelsea erwartet daher eine sentimentale Atmosphäre an der Anfield Road, will sich davon aber nicht ablenken lassen. „Es ist ein spezielles Spiel für ihn. Sorry, aber wir wollen nicht Teil der Feiern sein. Wir müssen hinfahren und das Spiel gewinnen“, sagte Chelsea-Coach Mauricio Pochettino.