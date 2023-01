„Haben definitiv noch etwas vor“

Swans Gmunden nach Bürgermeister-Empfang in Traiskirchen gefordert

Direkt vom Training ging es am Mittwoch für die OCS Swans Gmunden zu Bürgermeister Stefan Krapf und dem Empfang anlässlich des Basketball-Cup-Sieges.

„Ganz Gmunden ist stolz auf euch. Die Titel im Supercup und Cup sind ein gutes Fundament. Jetzt beginnt die nächste Mission“, übte Krapf unbeabsichtigt Druck auf die erfolgreichen Korbjäger vom Traunsee aus.

Lesen Sie auch

„Das passt schon so. Wir haben definitiv in dieser Saison noch etwas vor und die Meisterschaft ist für uns immer am wichtigsten“, erklärte Swans-Guard Benedikt Güttl schmunzelnd.

Blindes Verständnis

Das Gmundner-Erfolgsrezept in dieser Spielzeit ist laut Güttl das blinde Verständnis und der Teamspirit. „Das erinnert mich ein bisschen an 2021 (Meister/Anm.). Auch damals hatten wir einen starken Österreicher-Stamm und gute Legionäre“, erklärte der 28-Jährige vor dem heutigen Superliga-Duell mit seinem Jugendklub Traiskirchen.

„Auswärts ist es gegen sie immer schwer. Es wird kein Spaziergang“, warnte Güttl vor den Niederösterreichern — auch weil mit Dominic Green und Zachary Charles den Swans zwei wichtige Akteure aufgrund eines grippalen Infekts fehlen werden.

Trainer Anton Mirolybov wird bereits am Donnerstag — erfreulicherweise früher als erwartet — nach seiner schweren Operation aus dem Krankenhaus entlassen. OÖ-Superliga-Konkurrent Wels empfängt am Donnerstag Graz.

Von Daniel Gruber