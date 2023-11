Haberl/Frank holen bei Nacra-17-EM Olympia-Quotenplatz

Lukas Haberl und Tanja Frank haben bei der Nacra-17-EM vor Vilamoura (POR) den Olympia-Quotenplatz für Österreich in der Katamaran-Segel-Klasse fixiert. Das Duo hat am Sonntag gleich vier Top-Ten-Ergebnisse (2/10/3/9) abgeliefert und damit den Vorsprung auf den stärksten Konkurrenten um das Nationenticket Dänemark uneinholbar gemacht. In den ausstehenden zwei Rennen am Montag kann sich daran nichts mehr ändern.

„Für den Moment sind wir natürlich extrem glücklich, dass wir Österreich auch in der Nacra-17-Klasse für die Olympischen Spiele qualifizieren konnten. Unsere Leistungen am heutigen Tag waren phänomenal“, sagte Frank. Sie sei stolz, es so souverän über die Bühne gebracht zu haben. „Mit dem Nationenticket fällt schon auch Druck von uns ab und wir können morgen befreiter in den Schlusstag starten. Dort wollen wir noch einmal zwei starke Rennen hinlegen und bei dieser für uns jetzt schon erfolgreichen Europameisterschaft noch gut nachlegen“, erläuterte die Vorschoterin.

Und Steuermann Haberl fügte hinzu: „Ich bin erleichtert, dass wir nun vor dem Wintertrainingslager unser Saisonziel erreicht haben.“ Der Österreichische Segel-Verband freut sich nun schon über den vierten Olympia-Quotenplatz für die Spiele 2024 in Paris. Bei der WM Mitte August in Den Haag (NED) waren die Nationenplätze in den Klassen 470er, 49er und Formula Kite Men geholt worden.

In der 49er-Klasse gehen Benjamin Bildstein und David Hussl als Zwischendritte der EM-Wertung in den Schlusstag am Montag.