Haller im Rad-Straßenrennen Sechster – Gold an Evenepoel

Der Kärntner Marco Haller hat die Medaillenränge im Olympia-Radstraßenrennen vor Paris nur knapp verpasst. Der 33-Jährige ging am Samstag nach 273 km im Sprint um Bronze am Trocadero als starker Sechster leer aus. Gold sicherte sich wie schon im Zeitfahren vor einer Woche der Belgier Remco Evenepoel. Silber und Bronze gingen mit Valentin Madouas (+1:11 Min.) und Christophe Laporte (1:16) an die Gastgebernation Frankreich.

Haller schaffte vor Abertausenden Fans zeitgleich mit dem Drittplatzierten das mit Abstand beste Ergebnis eines österreichischen Mannes in der Geschichte von Olympia-Straßenrennen. Der Oberösterreicher Felix Großschartner wurde 26.

