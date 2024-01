Handball-Goalie Möstl: „Wir können gegen die Großen gewinnen!“

Das Drama begleitete Österreichs Handballer bei der EM in Deutschland bis zu den letzten Minuten des finalen Kraftakts von Köln. Selbst eine beachtliche Willensleistung gegen Island blieb aber unbelohnt, das Spiel um Platz fünf oder gar das Halbfinale schließlich nur ein Traum. Nach einer sensationellen EM-Kampagne wollte freilich keiner der Spieler Trübsal blasen. „Das waren einige der schönsten Wochen meines Lebens“, betonte Kreisläufer Tobias Wagner.

Angesichts der Unentschieden gegen Kroatien, Spanien und Gastgeber Deutschland waren der ÖHB-Auswahl die Herzen der Sportnation zugeflogen.

Schmerzen und Müdigkeit wurden erfolgreich ausgeblendet, Kapitän Nikola Bilyk und Lukas Hutecek lieferten Spiel für Spiel beeindruckende Leistungen ab. Gegen Island stellte sich im siebenten Spiel dieser Endrunde dann aber doch ein Abfall ein, war der Kräfteverschleiß angesichts beschränkter Wechsel-Optionen nicht mehr zu verhehlen. „Keine Frage, das ist nicht so einfach, ein so langes Turnier zu spielen. Einige waren bei uns die ganze Zeit am Limit“, meinte Bilyk.

Die Aufholjagd nach 8:14-Pausenrückstand gegen Island zeugte aber einmal mehr vom unbändigen Willen der Truppe von Teamchef Ales Pajovic. „Leider hat uns am Ende für das große Wunder das nötige Glück und die nötige Energie gefehlt.“

Ein Schritt nach vorn

Der Blick in den Rückspiegel macht sicher: 2020 setzte man sich in einer Vorrundengruppe gegen Tschechien, Ukraine und Nordmazedonien durch, allesamt nicht im Konzert der Großen dabei. Und die Topnationen Spanien, Kroatien und Deutschland konnte man in der Hauptrunde nie ernsthaft in Gefahr bringen. „Wir gehen mit einer so breiten Brust und mit dem Kopf so weit oben aus dieser Halle. Was wir hier geleistet haben, haben wir noch nie in einem Turnier so gespielt“, schwärmte ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser in den Katakomben der Kölner Arena, die mit ihren gut 20.000 Plätzen eine einmalige Kulisse geboten hatte.

Einer, der maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte, war Constantin Möstl. Der Tormann, der vor seiner ersten Endrunde gerade einmal 18 Länderspiele absolviert hatte, brachte auch die Isländer mit 20 Paraden (44 Prozent Fangquote) zur Verzweiflung. Der Lohn war immerhin die neuerliche Wahl zum Man of the Match. „Das war über alldem, was ich mir erwarten konnte“, sagte Möstl über seine Auftritte. „Ich wollte einfach nur ein konstanter Rückhalt sein, dass die Mannschaft mir vertraut.“ Jetzt vertraut sie ihm blind.

„Europhorie“ mitnehmen

Der 23-jährige Wiener, der seinen Wechsel zum TBV Lemgo-Lippe in die deutsche Bundesliga nicht bestätigen wollte, gab bereits die Marschrichtung für die kommenden Jahre vor. „Wir können jetzt immer wieder die Großen ärgern oder auch gewinnen. Das muss jetzt in unsere Köpfe rein“, forderte Möstl. Auch Hutecek will das aufgebaute Selbstvertrauen nicht mehr hergeben: „Wir haben viel Euphorie ausgelöst, die müssen wir mitnehmen.“

Vielleicht kann die ÖHB-Auswahl das neue Selbstverständnis schon von 14. bis 17. März bei der Olympia-Qualifikation unter Beweis stellen. Dort geht es in drei Vierergruppen um insgesamt sechs Tickets für Paris. Feststehen würde die ÖHB-Teilnahme aber erst am Samstag. Bedingung dafür ist ein Afrika-Cup-Triumph von Gastgeber Ägypten, der freilich erst das Halbfinale gegen Tunesien am (heutigen) Donnerstag überstehen muss.

Im Quali-Play-off für die kommende WM 2025 ist Österreich jedenfalls in Topf eins gesetzt und kann damit nicht auf einen der Großen treffen. Nach den Leistungen in Deutschland ist der Favoritenstatus jedenfalls fix.