Hartberg besiegt WSG Tirol 5:0, Ried holt in Lustenau 2:2

Dem TSV Hartberg ist am Samstag in der Fußball-Bundesliga ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt geglückt. Die Steirer feierten vor eigenem Publikum einen 5:0-Sieg über die WSG Tirol und liegen damit in der Qualifikationsgruppe schon fünf Punkte vor Schlusslicht SV Ried, das bei Spitzenreiter Austria Lustenau im Finish ein 2:2 erkämpfte. Bereits am Freitag hatten sich der WAC und der einen Punkt vor Ried liegende Vorletzte Altach mit einem 0:0 getrennt.

In der 6. Runde der Qualifikationsgruppe feierte der TSV Hartberg den ersten Sieg nach drei Remis in Folge und ging im Duell mit Tabellennachbar WSG Tirol als klarer 5:0-Sieger vorm Platz. Der Zehnte Hartberg, liegt nun nur noch einen Punkt hinter den Tirolern.

Das Spiel lief wie auf einer schiefen Ebene von Beginn an nur in Richtung der Heimmannschaft. Den Trefferreigen für die Oststeirer eröffnete bereits in der 6. Minute Ruben Providence, in der 9. Minute fälschte Felix Bacher einen Stanglpass von Donis Avdijaj und ins eigene Tor ab. Providence (34.) schnürte einen Doppelpack, bevor in Minute 38 eine Gelb-Rote für Osarenren Okungbowa wegen Handspiels die Wattener Hoffnungen endgültig begrub. Den fälligen Elfer verwandelte Avdijaj (39.). Dominik Prokop (65.) fixierte in Hälfte zwei den Endstand.

Aufsteiger Austria Lustenau fixierte unterdessen bereits vier Runden vor Saisonende endgültig den Klassenerhalt. Der Elf von Markus Mader reichte dafür zuhause gegen Schlusslicht Ried ein 2:2, sie darf als Tabellenführer der Qualigruppe sogar mit dem Europacup-Play-off spekulieren. Für die Rieder ist die Lage mit einem Punkt Rückstand auf Altach weiterhin prekär.

Eine Woche nach dem verrückten 4:4 zwischen den beiden Teams in Ried brachte Dario Grujcic Lustenau etwas überraschend in Front (42.). Lukas Fridrikas (73.) besiegelte den Klassenerhalt. Die ebenbürtigen Gäste glichen erst durch Tin Plavotic (50.) und in der Nachspielzeit durch Junior Diomande (96.) aus. In der Vorwoche war das noch Lustenau vergönnt gewesen.

Am Sonntag steigen die Partien der Meistergruppe, die Paarungen lauten Austria – Sturm Graz, Austria Klagenfurt – LASK und Salzburg – Rapid.