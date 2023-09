Hattrick nach Sekundenkrimi

Der Oberösterreicher Simon Wagner fährt ab sofort in einer besonderen Klasse: Er sicherte sich am Sonntag gemeinsam mit Co Gerald Winter mit dem Sieg bei der OBM Bucklige Welt Rallye nach einem wahren Sekundenkrimi den dritten Staatsmeistertitel in Folge.

Ein Kunststück, das vor ihm nur die beiden rot-weiß-roten Legenden Franz Wittmann und Raimund Baumschlager geschafft hatten. „Ich bin erleichtert und glücklich, dass mir das gelungen ist“, strahlte Skoda-Fabia-Pilot Wagner nach dem Hattrick. „Auf der letzten Sonderprüfung habe ich noch einmal richtig draufgedrückt“, so Wagner.

Letztlich war zwar WM-Pilot Teemu Suninen (FIN), der mit dem Hyundai-Werksteam Testfahrten durchführte, logischerweise klar außer Reichweite (+2,55,2 Minuten), aber auf seinen Rivalen Neubauer brachte er 5,2 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Wie ausgeglichen das Duell verlief, das zeigt auch die Verteilung der SP-Bestzeiten von 7:5 für Wagner. An Saisonsiegen steht es 2:2, was die Punkte betrifft 119:114 für Wagner.

Den Junioren-Meistertitel holte sich mit Raphael Dirnberger (Ford Fiesta) ebenfalls ein Oberösterreicher.