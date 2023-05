HC Linz geht auf den Tausender los

Handball-Erstligist kämpft am Samstag gegen Hard um Einzug ins Halbfinale

Als krasser Außenseiter in die Viertelfinalserie gestartet, kann Handball Linz nach dem 29:27 in Hard schon am Samstag (18, live ORF Sport +) im zweiten Spiel der Serie die Überraschung perfekt machen und ins Semifinale einziehen.

„Ehrlicherweise bin ich schon sehr nervös“, gestand Präsident Bernhard Ditachmair. „Aber die Spieler sind gut drauf und haben eine breite Brust. Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen.“

Grund zum Jubeln hatte der Klub-Boss jedenfalls schon im Vorfeld des Spiels. Der Funktionär erwartet einen Rekordbesuch und erstmals in dieser Saison ein ausverkauftes Haus.

„Spornt enorm an“

„Tausend Zuschauer sind nicht unrealistisch“, verriet Ditachmair und ergänzte: „Der Vorverkauf läuft blendend, so viele Anfragen wie für dieses Match hatten wir als Klub in meiner Amtszeit noch nie.“ Nachsatz: „Auch der VIP-Bereich platzt aus allen Nähten, ist bereits restlos ausgebucht.“

Der erwartete Hexenkessel in der Sport-NMS Kleinmünchen treibt natürlich auch bei den Spielern die Vorfreude in die Höhe. „Mich spornt das enorm an. Je mehr Zuschauer, desto wohler fühle ich mich“, erklärte Goalie David Zwicklhuber (Bild), der vor Optimismus strotzte: „Wenn wir wieder als Team agieren und hart arbeiten, dann sind wir schwer zu schlagen.“

Von Christian Baumberger