Heimische Leichtathleten vor Meisterschafts-Hallenmarathon

In den kommenden Wochen werden in Linz zahlreiche Landes- und nationale Meistertitel vergeben

Die heimische Leichtathletik hat Hochkonjunktur. Die Vorbereitungen für die anstehende Hallensaison gehen in den Endspurt, stehen doch neben Testmeetings auch Landes- und Österreichische Meisterschaften in den kommenden fünf Wochen in den Linzer Leichtathletik-Hallen am Programm:

Schon diesen Samstag (20. Jänner) werden die Hallen-Landesmeisterschaften der U18 und U20-Jahrgänge in der Sporthalle auf der Linzer Gugl absolviert, am Samstag darauf (27. Jänner) kürt die Allgemeine Klasse ihre Landesmeister, ferner gehen die U16-Athleten über die 4 mal 200 Meter an den Start.

Am Dienstag (30. Jänner) geht es hoch hinaus, beim OÖLV-Stabhochsprung-Testmeeting in der Kornspitz-Halle in den Linzer Wieningerstraße.

Am Samstag (3. Februar) steigen schließlich in der Sporthalle auf der Gugl die oberösterreichischen Mehrkampf-Meisterschaften der U14 und U16, sowie die Mastersmeisterschaften.

Tags darauf (4. Februar) werden diese Bewerbe fortgesetzt, zudem absolviert die U20-Klasse ihre Österreichischen Meisterschaften.

Am Samstag (10. Februar) werden die Mehrkampf-Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse sowie die Österreichischen Meisterschaften der U18 bzw. U20-Altersklassen in der Kornspitz-Halle absolviert.

Am 17. Februar beschließen die Hallen-Staatsmeisterschaften der Allgemeine Klasse und die Österreichischen Meisterschaften der U18-Akteure auf der Gugl den leichtathletischen Hallenmarathon.

Keine leichte Aufgabe für die Veranstalter vom OÖLV, weiß Präsident Roland Werthner: „Auch wenn es organisatorisch eine Herausforderung wird, freuen wir uns, dass Linz für fünf Wochenenden das Zentrum der österreichischen Hallen-Leichtathletik sein wird.“