Heimspiel: Mehr als die Hälfte der Piloten kommt aus Oberösterreich

Aktuell werden von den Veranstaltern und deren Helfer an den Strecken der Sonderprüfungen und in der Freistädter Messehalle die letzen Vorkehrungen getroffen. Bei den Organisatoren, Fahrern steigen Vorfreude, Nervosität und Anspannung langsam aber sicher ins Unermessliche.

Die Jännerrallye von 5. bis 7. Jänner wirft ihre Schatten bereits voraus. „Jetzt geht gerade richtig was weiter und wechseln wir vom Schreibtisch in die Arbeitshandschuhe“, verriet mit Christian Birklbauer der Chef des Organisationskomitees.

Das Mega-Event im Raum Freistadt gilt nicht nur für die regionale Wirtschaft als Turbo, auch die heimischen Motorsport-Fans tragen zum Gelingen der Veranstaltung bei. Und das vor allem auch hinter dem Lenkrad.

Staatsmeister gibt Favoritenrolle ab

43 der 81 gemeldeten Piloten kommen aus Oberösterreich. 37 davon sind im Rahmen der Staatsmeisterschaft bzw. des Österreichischen Rallye Cups im Einsatz. Sechs weitere regionale Akteure nehmen am „Kristof Klausner Memorial“ zu Ehren des 2021 verunglückten Mühlviertler Drift-Kaisers ohne Zeitnahme teil.

Eines der heimischen Asse ist freilich Staatsmeister Simon Wagner. Bis Freitag entscheidet sich, in welchem Fahrzeug der Unterweitersdorfer seine Heim-Rallye in Angriff nehmen wird.

Zusätzlich zu Skoda hätte gerne auch ein weiterer Hersteller den 30-Jährigen in seinem Auto. „Das liegt jetzt aber nicht mehr in meiner Hand, ich bin froh, wenn jetzt bald eine Entscheidung gefallen ist“, erklärte Wagner. Die ihm von sämtlichen Experten zugeschriebene Rolle des Top-Favoriten auf den Sieg möchte der dreifache Staatsmeister aber nicht so recht annehmen.

„So viele Siegfahrer wie dieses Mal gab es mit Sicherheit noch nie. Es gibt viele, denen ich einen Sieg zutrauen würde“, verriet Wagner, der vor allem seinem Bruder Julian, den Ungarn Kristof Klausz und Filip Mares aus Tschechien ganz weit vorne erwartet. „Es wir sehr eng zugehen. Das Starterfeld ist wirklich stark.“

Von Christian Baumberger