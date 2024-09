Heißes Duelle in der Wachau für Rallycrosser Alois Höller

In einer wahren Hitzeschlacht ging es in Melk am Wachauring um die nächsten Punkte im Rallycross. Im Lauf zur FIA Zentraleuropa-Zonenmeisterschaft waren wieder hochklassige Gegner am Start. Der Mühlviertler Alois Höller war nach dem Training zuversichtlich, um den Sieg mitfahren zu können.

Doch der amtierende FIA Zonen-Europameister Zbigniew Staniszewski aus Polen mit einem ultraschnellen Ford Fiest war zu überlegen. „Gegen ihn ist kein Kraut gewachsen, wir konzentrieren uns auf Platz zwei und darauf, dass wir nichts unnötig kaputt machen“, stellte Höller die Marschroute klar. Doch dann hatte der schnelle Lois aus dem Bezirk Rohrbach sogar Chancen auf einen Sieg.

Im Finallauf erwischte Staniszewski den besten Start. Höller musste seinerseits gegen den Melker Lokalmatador Rene Derfler (Mitsubishi Evo) abdecken. In der Folge entwickelte sich ein spannender Zweikampf. Auch nach der Joker-Runde war der Rubble-Master-Pilot knapp vor dem roten Mitsubishi, eine Vorentscheidung schien gefallen.

Doch es kam anders: Staniszewski wurde plötzlich langsamer und Höller zog vorbei. Nur zwei Kurven später verlor auch der Rennfahrer aus Oepping an Fahrt und wurde von Derfler überholt.

In der Schikane „stolperte“ Höller fast über seinen eigenen Hinterreifen, dieser hing nur mehr lose am Ford Fiesta. „Es will einfach nicht sein. Einmal hat Staniszewski ein Problem und wir können nicht davon profitieren“, war Höller nach dem Rennen unglücklich.

Auch in der Meisterschaft kommt (leider) wieder Spannung auf, Höllers schnellster Rivale Gerald Eder holte mit Rang zwei gute Punkte.

Beim nächsten Staatsmeisterschafts-Wochenende am Fuglau-Ring bei Horn im Waldviertel am 14. und 15. September will der 67-jährige Götzendorfer dennoch seinen 45. Meistertitel fixieren.

Höller ist das Aushängeschild der österreichischen Rallycross-Szene. Mit bisher 44 nationalen und international gewonnenen Titeln ist der Oberösterreicher der mit Abstand erfolgreichste Pilot des Sports.

Seine Beliebtheit verdankt er neben den zahlreichen Siegen auch seinem spektakulären Fahrstil, der weder sich noch Gegner verschont. Der 45. Titel bleibt das große Ziel für den schnellen Lois.