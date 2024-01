Herzog setzt sich bei WM-Generalprobe große Ziele

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog biegt mit dem Weltcup von Freitag bis Sonntag in Salt Lake City in die zweite Saisonhälfte ein. Die Tirolerin befindet sich seit knapp zwei Wochen in der Olympia-Stadt, um sich mit dem US-amerikanischen Nationalteam auf die in diesem Winter verbleibenden Höhepunkte vorzubereiten. Das sind vor allem die Einzelstrecken-Weltmeisterschaften Mitte Februar in Calgary. Das Weltcup-Finale nächste Woche in Quebec lässt Herzog aus.

Die 28-Jährige berichtete von optimalen Bedingungen. Von der mit dem US-Team eingegangenen Kooperation würden beide Seiten profitieren. „Die Zusammenarbeit läuft perfekt. Salt Lake City zählt definitiv zu meinen Lieblingsbahnen. Ich erwarte mir eine weitere Steigerung und sehr schnelle Zeiten vielleicht sogar im Bereich meiner österreichischen Rekorde. Denn ich komme immer besser in Form.“ Die nationalen Bestmarken über 500 und 1.000 m hat Herzog in 36,83 Sek. und 1:13,43 Min. in Salt Lake City fixiert, über 1.500 m in 1:54,92 in Calgary.

Lesen Sie auch

Aktuell habe sie primär die schnelleren Runden als etwa Erin Jackson, dafür seien die Starts der Olympiasiegerin bewundernswert. Beim fünften Saison-Weltcup geht es für Herzog am Freitag und am Sonntag jeweils über 1.000 m, für Samstag ist die Wahl-Kärntnerin über 500 und 1.500 m genannt. Nach dem Wochenende soll das Training mit den US-Amerikanern in Salt Lake City fortgesetzt werden. Österreichs Sportlerin des Jahres 2019 war nicht besonders in die Saison gestartet, steigerte sich aber und holte in Heerenveen über 500 und 1.000 m jeweils WM-Bronze.

Ebenfalls in Salt Lake City vertreten Gabriel Odor und Ignaz Gschwentner den österreichischen Verband. Odor hat in Heerenveen mit EM-Silber im Massenstart stark aufgezeigt. Generell ist der Weltcup in Salt Lake City für die WM-Qualifikationen wichtig, sowohl für Calgary als auch für die Allround-WM Anfang März in Inzell.