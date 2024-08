Historische Medaille für Flüchtlingsteam

Die Boxerin Cindy Ngamba hat dem Flüchtlingsteam die erste Olympia-Medaille der Geschichte beschert. Die 25-Jährige zog am Sonntag durch einen einstimmigen Punktsieg gegen die Französin Davina Michel ins Halbfinale ein und hat damit in der Gewichtsklasse bis 75 kg bereits Bronze sicher.

Für das Refugee Olympic Team des Internationalen Olympischen Komitees, das nach Rio 2016 und Tokio 2021 nun zum dritten Mal an Sommerspielen teilnehmen darf, ist es das erste Edelmetall überhaupt.

Die in England lebende Ngamba hatte das Flüchtlingsteam bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträgerin angeführt. Erstmals startet die Auswahl in Paris mit einem eigenen Emblem, das ein Herz in seiner Mitte trägt.

37 Athleten gehören dem Flüchtlingsteam an

Das Flüchtlingsteam sende „eine Botschaft der Hoffnung an die mehr als 100 Millionen vertriebenen Menschen in aller Welt“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Gleichzeitig werde „in der Welt auf das Ausmaß der Flüchtlingskrise aufmerksam“ gemacht. 37 Athletinnen und Athleten gehören dem Flüchtlingsteam diesmal an, darunter die in Österreich lebende und trainierende iranische Kanutin Saman Soltani.

„Hier zu sein, bedeutet die Welt für mich“, hatte Ngamba schon nach ihrem Viertelfinalsieg gesagt. Sie wolle für die vielen Flüchtlinge, die „nicht an sich selbst glauben und denken, es sei das Ende der Welt“, eine Inspiration sein: „Ich hoffe, ich gebe ihnen Motivation.“ Obwohl sie dreimalige englische Meisterin ist, darf sie aufgrund des fehlenden britischen Passes nicht für das Team Großbritannien starten.

Die Boxerin hatte ihre Heimat Kamerun als Elfjährige mit ihrem Bruder verlassen, um in Bolton bei ihrem Vater zu leben. Als Teenagerin geriet sie in Abschiebehaft, eine drohende Ausweisung konnte erst im letzten Moment verhindert werden.

In Kamerun muss sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung um ihre Sicherheit fürchten, dort steht Homosexualität unter Strafe. „Wenn ich also zurückgeschickt worden wäre, hätte ich ins Gefängnis kommen können“, sagte Ngamba bei Eurosport.