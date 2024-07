Hype um Fußball-Team: Länderspiel in Linz ausverkauft

Nach der Europameisterschaft ist vor der Nations League und der um das Fußball-Nationalteam ist ungebrochen. Das belegt nunmehr derTicketverkauf für die ersten beiden Heimspiele der UEFA Nations League 2024/25 in der Raiffeisen Arena in Linz.

Für das Duell mit Norwegen am 13.Oktober waren nach nur 30 Minuten alle Tickets vergriffen. Sollten vor dem Spiel noch Rest-Kontingente freigesetzt werden, erfolgt eine gesonderte Information.

Auch für das Länderspiel gegen Kasachstan am 10. Oktober herrscht reges Interesse, Fans sollten sich schnell ihre Karten unter www.oefb.at/tickets sichern.

Weil das Interesse so groß ist, hat sich der ÖFB entschlossen, den Vorverkauf für das letzte Nations-League-Heimspiel gegen Slowenien am 17. November vorzuziehen, der Verkaufsstart erfolgt nun bereits am Samstag (20. Juli) um 14 Uhr.

Worum es sportlich in der Nations League geht? Der Wiederaufstieg in die Top-Liga A (mit höchst attraktiven Gegnern) der UEFA Nations League ist das erklärte Ziel, bevor Ralf Rangnick mit seiner Mannschaft 2025 die WM-Qualifikation ins Visier nimmt.

ÖFB-Spielplan, UEFA Nations League 2024/25, Gruppe B3: