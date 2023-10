ICE-Spiel Capitals – Salzburg wegen Eisproblemen abgebrochen

Probleme an der Eisfläche haben am Sonntag in der ICE-Liga zum Abbruch des Spiels zwischen den Vienna Capitals und RB Salzburg geführt. Die Partie in Wien-Kagran wurde beim Stand von 0:2 vor Beginn des zweiten Drittels zunächst unterbrochen, nach erfolglosen Reparaturbemühungen erfolgte der Abbruch mit einer Vertagung auf einen noch unbestimmten Termin. Laut Angaben der Capitals war unter dem Eis ein Schlauch mit Kühlflüssigkeit geplatzt.

In der ersten „Frühschoppen-Partie“ der Ligageschichte kassierte Graz zur Mittagszeit vor eigenem Publikum die nächste Pleite. Die 99ers unterlagen den Pioneers Vorarlberg 1:3 und halten sieglos weiterhin bei mageren drei Punkten. Anschließend standen noch mehrere Spiele, darunter das Kärntner Derby zwischen Villach und Klagenfurt, auf dem Programm.

Lesen Sie auch