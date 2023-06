„Ich bin eh kein Morgenmensch“

Im Vorjahr verpasste Thomas Windischbauer im Junioren-Rennen das Podest bei seinem „Heim-Triathlon“ in Wels als Vierter nur knapp, bei der fünften Auflage des Events mitten in der Messestadt startet der 19-Jährige am Samstag (19.45) erstmals im Elite-Bewerb.

Die Form stimmt

Bei der Pressekonferenz vergangene Woche gab Windischbauer offiziell eine Top-30-Platzierung, die er zur Qualifikation für die U23-WM und -EM fix benötigt, als Ziel aus. „Insgeheim traue ich mir aber die Top 20 zu“, meinte der Heeressportler, der seine erste Profisaison bestreitet, vielsagend im VOLKSBLATT-Gespräch nach der PK.

Lesen Sie auch

Gesagt, getan. Denn letztes Wochenende in Kitzbühel erreichte er eben jenen 20. Rang. Der Druck vor den heimischen Fans wurde damit geringer, die Vorfreude umso größer. „Es wird eine richtig coole Atmosphäre.“ Die späte Startzeit kommt ihm entgegen. „Ich bin nicht unbedingt ein Morgenmensch und werde den Tag entspannt verbringen“, grinste der Sportler vom Veranstalter 1. Welser Schwimmklub.

starlim City Triathlon Wels

Start: Angerlehnersteg

Ziel: Weliosplatz

Programm Samstag

18.45: Fun Races

Fun Races 19.15: Europacup Frauen

Europacup Frauen 19.45: Europacup Männer

Programm Sonntag

9.00: Europacup Juniorinnen

Europacup Juniorinnen 9.45: Europacup Junioren

Europacup Junioren 10.45: Open Race

Von Tobias Hörtenhuber