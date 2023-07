„Ich sehe mich als Kommunikator“

Die Würfel sind gefallen. Mit 15:1 Stimmen wurde Ex-Blau-Weiß-Geschäftsführer Stefan Reiter am Mittwochabend zum neuen Gruppenobmann der Fußball-OÖ-Liga gewählt.

Der Innviertler, der mit Ende 2022 in Pension ging, will in seiner neuen Funktion als Brückenbauer fungieren. „Mir ist es wichtig, dass wir das Auskommen der Klubs in der OÖ-Liga untereinander wieder verbessern“, erklärte der 62-Jährige.

Reformplan in Schublade

„Ich verfüge über eine starke Stimme und sehe mich schon als Kommunikator. Ich versuche, so viel wie möglich mit den Klubs zu reden“, erklärte Reiter.

Der die Liga vor allem in Auf- und Abstiegsfragen flexibler gestalten möchte. „Ich bin ein massiver Gegner eines Bestrafungs-Systems. Wir müssen da jeden Fall individuell betrachten und nicht starr an irgendwelchen Bestimmungen festhalten.“

Auch einer etwaigen Reform der Regionalliga steht der Funktionär offen gegenüber. „Da kommt es drauf an, was die Vereine wollen. Aktuell sind in der Regionalliga viele OÖ-Klubs, deshalb ist sie attraktiver als noch zuletzt. Pläne für eine Neugestaltung der gesamten dritten Leistungsstufe habe ich seit langem in der Schublade.“

Von Christian Baumberger