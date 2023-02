„Ich werde die Kollegen zwingen“

Sitzung zur Zukunft der Fußball-Regionalligen am 24. März in Linz

Vor dem Start der Fußball-Regionalliga-Mitte am Freitag dreht sich weiter alles um die Zukunft der dritten Leistungsstufe. Dass man speziell in Oberösterreich keine echte Freude mit dem derzeitigen Format in einer Liga mit den Teams aus der Steiermark und Kärnten hat, ist hinlänglich bekannt.

Nun kam aber Schwung in die vom OÖ-Verband geborene Idee, eine gemeinsame dritte Liga mit Salzburg zu gründen. „Der Antrag auf Reform liegt bei der Sportkommission des ÖFB“, verriet Landespräsident Gerhard Götschhofer.

Behandelt wird das Anliegen Oberösterreichs ausgerechnet im Rahmen einer Sitzung am 24. März beim Länderspiel der ÖFB-Elf gegen Aserbaidschan in Linz.

„Ich werde meine Präsidenten-Kollegen dort dazu zwingen, sich mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen“, erklärte Götschhofer. Findet die Idee Anklang, muss sich das Präsidium des Fußballbundes mit den Antrag beschäftigen.

Der Landesverband aus Salzburg signalisierte Gefallen an der Idee. Für grünes Licht müssen die Reform aber alle betroffenen Landesverbände unterstützen. Vor allem aus der Steiermark, wo man mit dem aktuellen Format zufrieden ist, kommen immer wieder kritische Stimmen. Bis es endlich so weit sein könnte, wird aber noch einiges an Zeit vergehen. Frühestens zur Saison 2024/25 könnte das neue Format stehen.

Von Christian Baumberger