Mit Markus Fuchs hat Österreich wieder einen 100-Meter-Sprinter bei einer Freiluft-WM. 2022 egalisierte der 27-jährige Niederösterreicher den Uralt-Rekord von Gmundens Andreas Berger (10,15 s) und seit 8. Juni hält er mit 10,08 Sekunden alleine die heimische Bestmarke.

„Es war eh schon höchst an der Zeit und ich freue mich sehr für ihn“, meinte der 62-jährige Berger, dem 1988 nur 23 Hundertstel auf den Weltrekord von Carl Lewis (9,92) fehlten, mit einem Augenzwinkern.

Bei Fuchs ist der Abstand zur jetzigen Fabelzeit von Usain Bolt (9,58) etwas mehr, steht als nächstes großes Ziel die Zehn-Sekunden-Schallmauer — direktes WM-Limit — im Vordergrund. „Das traue ich ihm definitiv zu“, betonte Berger.

„Quali war brettlhart“

Nach EM (3), Hallen-EM (5) und einer Hallen-WM feiert Fuchs am Samstag in Budapest (HUN) sein Debüt bei den Titelkämpfen im Freien.

„Die Qualifikation war brettlhart. So viele, die ähnliche Zeiten wie ich haben, sind nicht mit dabei. Die Konkurrenz ist noch mal stärker geworden, das Niveau gestiegen“, sprach der Heeressportler, der seit April 2021 in der Schweiz trainiert, den mühsamen Weg über das World Ranking an und versprach: „Mein Körper fühlt sich aber bereit. Ich werde volles Rohr rennen.“