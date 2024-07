IDM und Kofler-Buam gastieren am Traditionskurs von Schleiz

Team Yamalube Kofler aus Attnang-Puchheim will Podiums-Serie in Thüringen verlängern

Am Wochenende wartet mit dem Schleizer Dreieck der älteste Straßenrennkurs Deutschlands auf das oberösterreichische Team Yamalube Motorsport Kofler beim vierten Lauf der Internationalen Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft (IDM).

Die Naturrennstrecke, die im Vorjahr ihr 100-jähriges Jubiläum feierte, ist immer ein besonderes Glanzlicht im Rennkalender.

Lesen Sie auch

„Ich freue mich, dass die Saison jetzt weitergeht. Die Pause war mir fast ein wenig zu lange, nachdem es in Most ganz gut für mich lief“, erklärte Maximilian Kofler, der den Kurs bislang nur als Zuseher kennt.

„Für mich ist die Strecke komplett neu, ich bin erst einmal rund um die Strecke gegangen, aber noch keinen Meter dort gefahren. Alle haben mir gesagt, entweder du hasst die Strecke oder du liebst sie. Wie das bei mir wird, werde ich dann am Wochenende heraus finden“, blickte Kofler voraus.

Zuletzt landete er in Most zweimal in den Top Ten, dadurch kommt er als Zehnter der Superbike-Meisterschaft zum Halbzeit-Lauf in der aktuellen IDM-Saison.

Super Sport

Richtig gut lief es für das Yamaha-Team aus Attnang-Puchheim vor allem in der Supersport-Klasse. Drei der sechs Rennen konnte Andreas Kofler gewinnen, er führt in der Meisterschaft mit 31 Punkten vor seinem ersten Verfolger. Dazu gab es noch keinen Lauf, bei dem nicht wenigstens einer der beiden Fahrer der neuen oberösterreichischen Mannschaft am Podium stand.

„Ich freue mich wieder, das ganze Team zu sehen in Schleiz nach der Pause. Zuletzt war Lennox Lehmann bei uns zu Besuch und wir konnten gemeinsam trainieren. Das war schon ein gutes Teambuilding“, schilderte der 19-jährige Andreas Kofler und fügte an: „Wenn es so weiterläuft, wie bislang in der Saison, dann werden wir in Thüringen ein weiteres gutes Wochenende erleben.“

Auch wenn das Schleizer Dreieck nicht die Lieblingsstrecke des Tabellenführers ist, so kann er zumindest schon auf ein Podium zurückblicken, 2023 war Kofler einmal Zweiter. Wie sich ein Sieg dort anfühlt, weiß Lennox Lehmann. Der junge Sachse, aktuell bester Rookie der Supersport-Serie, gewann dort 2022 den zweiten Lauf in der 300er-Klasse.

„Auf der 300er war es meine Lieblingsstrecke. Mit der Supersport kenne ich sie noch nicht, aber das war bei den meisten Saisonläufen so und es hat gut funktioniert. Ich wüsste nicht, warum das in Schleiz anders sein sollte“, meinte der Dresdner.

Termine IDM 2024:

26. bis 28. Juli am Schleizer Dreieck

16. bis 18. August am Kurs der Dutch TT in Assen

30. August bis 1. September am Nürburgring

20. bis 22. September am Hockenheimring