Im Camp schwitzen nicht nur Spieler

In den Hotels schuftet das Personal, hinter den Kulissen die Veranstalter und auf den Fußballplätzen die Spieler. Die Trainingslager-Saison in Oberösterreich ist in vollem Gange.

Am Dienstag beispielsweise traf der deutsche Traditionsklub Fortuna Düsseldorf um ÖFB-Legionär Christoph Klarer (Bild) in Bad Leonfelden ein. Am Donnerstag bezieht der niederländische Pokalsieger PSV Eindhoven sein Camp in Windischgarsten und in Geinberg schlägt der spanische Erstligist RCD Mallorca seine Zelte für die wohl wichtigsten Tage der Saisonvorbereitung auf.

„Eine extrem fordernde Zeit, aber es ist ein wirklich schöner Stress“, verriet mit Heinz Rosenauer der Geschäftsführer von „Onside Sports“, jener Agentur, welche die Trainingslager für die internationalen Topklubs organisiert.

Tolle Testspiele warten

Dabei stellen Rosenauer und sein Team nicht nur die Sonderwünsche so mancher Mannschaft vor eine Herausforderung. Auch die aktuelle Witterung treibt dem Bad Wimsbacher die Schweißperlen auf die Stirn.

„Wir kämpfen mit den hohen Temperaturen“, erklärte der Unternehmer und ergänzte: „Bei der Hitze ist es extrem schwer, die Rasen-Qualität der Trainingsplätze entsprechend hoch zu halten.“

Der 48-Jährige schuftet mit seinem Team und den Partnerklubs dafür quasi rund um die Uhr. „Aktuell nutzen wir die Nächte und spritzen die Plätze mit rund 100 Kubikmetern Wasser“, verriet Rosenauer. Der sich besonders auf die hochkarätigen Testspiele in den kommenden Tagen freut. „Das sollte man sich als Fußballfan nicht entgehen lassen. Da sind wirklich tolle Matches dabei.“

Von Christian Baumberger